الجزائر تُعلن الإثنين أوّل أيّام عيد الفطر المبارك

أعلنت الجزائر مساء السبت، أن أوّل أيّام عيد الفطر المبارك سيكون بِتاريخ الإثنين الثاني من ماي 2022.

وجاء في بيان نشرته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف: “تُعلن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن يوم الأحد الموافق 01 ماي 2022م هو المُتمّم لشهر رمضان لعام 1443هـ، وأن يوم الإثنين 02 ماي 2022م هو أول أيام شهر شوال لعام 1443هـ، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك. تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال، وأعاده الله على الشعب الجزائري وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات”.