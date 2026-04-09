الجزائر وبريتوريا تبحثان تطورات الأوضاع في الخليج والشرق الأوسط

بحث وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الخميس، 9 أفريل، مع وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، تطورات الأوضاع في الخليج والشرق الأوسط.

ووفقا لما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية، سمح الاتصال الهاتفي الذي تلقاه عطاف من نظيره الجنوب إفريقي، باتفاق الوزيرين على لقاء يجمعهما قريبا لمواصلة العمل على تنفيذ مخرجات الدورة الأخيرة للجنة العليا المشتركة التي ترأسها مناصفة الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا.

المكالمة سمحت كذلك للوزيران بتبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في منطقة الخليج والشرق الأوسط، “حيث أعربا عن تطلعهما إلى أن تُفضي المفاوضات المرتقبة بين الأطراف المعنية إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، بما يمهّد لتسوية نهائية تضمن استقرارًا دائمًا ومستدامًا.”