-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الجزائر وبريتوريا تبحثان تطورات الأوضاع في الخليج والشرق الأوسط

الشروق أونلاين
  • 45
  • 0
وزارة الشؤون الخارجية (شبكات)

بحث وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الخميس، 9 أفريل، مع وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، تطورات الأوضاع في الخليج والشرق الأوسط.

ووفقا لما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية، سمح الاتصال الهاتفي الذي تلقاه عطاف من نظيره الجنوب إفريقي، باتفاق الوزيرين على لقاء يجمعهما قريبا لمواصلة العمل على تنفيذ مخرجات الدورة الأخيرة للجنة العليا المشتركة التي ترأسها مناصفة الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا.

المكالمة سمحت كذلك للوزيران بتبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في منطقة الخليج والشرق الأوسط، “حيث أعربا عن تطلعهما إلى أن تُفضي المفاوضات المرتقبة بين الأطراف المعنية إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، بما يمهّد لتسوية نهائية تضمن استقرارًا دائمًا ومستدامًا.”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد