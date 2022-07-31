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الجزائر

الرئيس تبون: ألتزم برفع الأجور وقيمة منحة البطالة مع بداية 2023

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون: ألتزم برفع الأجور وقيمة منحة البطالة مع بداية 2023
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رئيس الجمهورية

أهمّ ماجاء في اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية مع وسائل الإعلام:

الاستعراض العسكري لستيّنية الاستقلال:

  • الاستعراضات العسكرية من تقاليد الدولة التي نالت استقلالها بالكفاح والقوة.
  • الجزائر دولة إفريقية عظمى لها وزنها في البحر المتوسط.

المصالحة الفلسطينية:

  • الجزائر تمتلك المصداقية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
  • بدون وحدة بين الفصائل سيكون من الصعب نيل استقلال فلسطين.

العلاقات مع تونس:

  • الجزائر مرّت بنفس الظروف التي تمرّ بها تونس، وإذا لم تكن سندا لتونس فلمن ستكون؟.
  • الرئيس قيس سعيّد يمثل الشرعية في تونس.

القمة العربية:

  • الجزائر تسعى للمّ شمل جميع الدول العربية.
  • سوريا بلد مؤسس للجامعة العربية ووجودها طبيعي في أي قمّة.
  • الأشقاء في سوريا لم يفصلوا بعد في أمر المشاركة في القمة العربية بالجزائر.

العلاقات مع تركيا:

  • من الطبيعي تنمية علاقاتنا الاقتصادية مع تركيا لفائدة البلدين.
  • هناك دول تستثمر مبالغ كبيرة في الجزائر على غرار تركيا وقطر.

العلاقات مع إيطاليا:

  • إيطاليا حليف قوي للجزائر في أوروبا.
  • لم تعرف العلاقات بين الجزائر وإيطاليا أي مشكلة منذ الاستقلال.
  • الإيطاليون يعملون بصمت ويستثمرون في الجزائر منذ سنوات.
  • يمكن للجزائر أن تنضمّ إلى مجموعة دول “بريكس”.

الملف الليبي:

  • الجزائر هي الجارة الأقرب إلى ليبيا لكنها لا تتدخل في شؤون الليبيين الداخلية.
  • الأشقاء في ليبيا يلحّون على عودة سوناطراك إلى العمل في بلادهم.

الوضع في مالي:

  • ملف الاعتداء على الجزائريين في مالي لن يطوى وسيحاسب المتسبّبون.
  • بدون تطبيق اتفاق الجزائر لن تتحسّن الأوضاع في مالي.

التعديل الحكومي:

  • سيعلن عن التعديل الحكومي المقبل في الوقت المناسب.
  • هناك وزراء نزهاء لكنهم غير أكفاء، والوقت لا يسمح لنا بانتظار اكتسابهم للتجربة.

الاقتصاد:

  •  أشخاص متوغّلون في الإدارة أصبحوا دولة داخل الدولة.
  • الجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا هي دول محورية في القارة.
  • أحيّي عمال سوناطراك وإدارتها الذين تمكنوا من استرجاع القدرات الطاقوية للجزائر.
  • ألتزم برفع الأجور وقيمة منحة البطالة طالما تتوفر البلاد على مداخيل إضافية.
  • رفع الأجور سيكون مع بداية 2023، وسيتمّ بعد دراسة وإجراءات عديدة.

التربية:

  • سيطبّق تدريس الإنجليزية في المرحلة الابتدائية ابتداء من الدخول المقبل.
  • الفرنسية غنيمة حرب، لكن الإنجليزية هي اللغة الدولية.
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