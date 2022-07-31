الرئيس تبون: ألتزم برفع الأجور وقيمة منحة البطالة مع بداية 2023
أهمّ ماجاء في اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية مع وسائل الإعلام:
الاستعراض العسكري لستيّنية الاستقلال:
- الاستعراضات العسكرية من تقاليد الدولة التي نالت استقلالها بالكفاح والقوة.
- الجزائر دولة إفريقية عظمى لها وزنها في البحر المتوسط.
المصالحة الفلسطينية:
- الجزائر تمتلك المصداقية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
- بدون وحدة بين الفصائل سيكون من الصعب نيل استقلال فلسطين.
العلاقات مع تونس:
- الجزائر مرّت بنفس الظروف التي تمرّ بها تونس، وإذا لم تكن سندا لتونس فلمن ستكون؟.
- الرئيس قيس سعيّد يمثل الشرعية في تونس.
القمة العربية:
- الجزائر تسعى للمّ شمل جميع الدول العربية.
- سوريا بلد مؤسس للجامعة العربية ووجودها طبيعي في أي قمّة.
- الأشقاء في سوريا لم يفصلوا بعد في أمر المشاركة في القمة العربية بالجزائر.
العلاقات مع تركيا:
- من الطبيعي تنمية علاقاتنا الاقتصادية مع تركيا لفائدة البلدين.
- هناك دول تستثمر مبالغ كبيرة في الجزائر على غرار تركيا وقطر.
العلاقات مع إيطاليا:
- إيطاليا حليف قوي للجزائر في أوروبا.
- لم تعرف العلاقات بين الجزائر وإيطاليا أي مشكلة منذ الاستقلال.
- الإيطاليون يعملون بصمت ويستثمرون في الجزائر منذ سنوات.
- يمكن للجزائر أن تنضمّ إلى مجموعة دول “بريكس”.
الملف الليبي:
- الجزائر هي الجارة الأقرب إلى ليبيا لكنها لا تتدخل في شؤون الليبيين الداخلية.
- الأشقاء في ليبيا يلحّون على عودة سوناطراك إلى العمل في بلادهم.
الوضع في مالي:
- ملف الاعتداء على الجزائريين في مالي لن يطوى وسيحاسب المتسبّبون.
- بدون تطبيق اتفاق الجزائر لن تتحسّن الأوضاع في مالي.
التعديل الحكومي:
- سيعلن عن التعديل الحكومي المقبل في الوقت المناسب.
- هناك وزراء نزهاء لكنهم غير أكفاء، والوقت لا يسمح لنا بانتظار اكتسابهم للتجربة.
الاقتصاد:
- أشخاص متوغّلون في الإدارة أصبحوا دولة داخل الدولة.
- الجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا هي دول محورية في القارة.
- أحيّي عمال سوناطراك وإدارتها الذين تمكنوا من استرجاع القدرات الطاقوية للجزائر.
- ألتزم برفع الأجور وقيمة منحة البطالة طالما تتوفر البلاد على مداخيل إضافية.
- رفع الأجور سيكون مع بداية 2023، وسيتمّ بعد دراسة وإجراءات عديدة.
التربية:
- سيطبّق تدريس الإنجليزية في المرحلة الابتدائية ابتداء من الدخول المقبل.
- الفرنسية غنيمة حرب، لكن الإنجليزية هي اللغة الدولية.