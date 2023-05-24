الرئيس تبون يحلّ بأرض الوطن بعد زيارة دولة أجراها إلى البرتغال (صور)

حلّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الأربعاء بأرض الوطن، بعد زيارة الدولة التي قام بها إلى جمهورية البرتغال.

واستقبلت الطائرة الرئاسية التي تقلّ الرئيس تبون لدى وصولها إلى الجزائر، مقاتلات تابعة للجيش الوطني الشعبي.

وكان في استقبال الرئيس بمطار الجزائر الدولي كل من الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان الرئاسة محمد النذير العرباوي .

وكان الرئيس تبون قد أشرف اليوم، رفقة الوزير الأول البرتغالي أنطونيو كوستا، على أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري البرتغالي. بحضور رجال أعمال من البلدين.

وزار الرئيس الجزائري أيضا، مقر مجلس الجمهورية البرتغالي (البرلمان) في العاصمة لشبونة. أين حظي باستقبال مميّز من البرلمانيين البرتغاليين.

وألقى رئيس الجمهورية بالمناسبة، كلمة دعا فيها المستثمرين البرتغاليين إلى إقامة شراكات مع رجال الأعمال الجزائريين. وإلى الاستثمار في الجزائر.

كما أجرى الرئيس تبون محادثات مع الوزير الأول البرتغالي، بحضور وفدي البلدين. قبل أن يتمّ التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تشمل مختلف مجالات الشراكة والتعاون بين الجزائر والبرتغال.