الرابطة تكشف عن التشكيلة المثالية للجولة 25 من المحترف الأول

عمر سلامي
لقطة من مباراة شباب قسنطينة ومولودية وهران

كشفت رابطة كرة القدم المحترفة عن التشكيلة المثالية للجولة 25 من المحترف الأول.

وتواجد ضمن التشكيلة المثالية حارس مولودية وهران مصطفى زغبة، فيما تشكل خط الدفاع من لاعب شباب بلوزداد خاسف ودباري من جمعية الشلف، ومدافع شبيبة الساورة زعلاني، وقمرود من اتحاد خنشلة.

وضم خط الوسط، مبارك من مولودية وهران، ولاعب شباب بلوزداد بن غيث بالإضافة إلى جونيور أمي من اتحاد العاصمة.

وتشكل خط الهجوم من ماتوتي من اتحاد خنشلة إلى جانب أفوتور من جمعية الشلف وإسماعيل سعدي من شبيبة الساورة

