الشناوي مهدد بعقوبة قاسية بعد الاعتداء على الحكم

بات محمد الشناوي، قائد الأهلي، وحارس المنتخب المصري مهددًا بعقوبة قاسية قد تصل إلى حد إيقافه لنهاية الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز، بعد واقعة مؤسفة الثلاثاء في نهاية مباراة سيراميكا كليوباترا.

وافتتح الأهلي مبارياته في مجموعة تحديد البطل بالدوري بتعادل مخيب مع سيراميكا كليوباترا 1-1، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر الزمالك.

لكن المباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا، بعدما رفض الحكم محمود وفا احتساب ركلة جزاء للأهلي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

ولعب ياسين مرعي، لاعب الأهلي، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لامست يد أحمد هاني، لاعب سيراميكا كليوباترا، لكن وفا لم يحتسب ركلة جزاء رغم مراجعة اللعبة مع حكم تقنية الفيديو.

وعقب إطلاق صافرة النهاية، توجه عدد من لاعبي الأهلي إلى وفا، للاعتراض على قراره الجدلي، بحسب مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب أحد هذه المقاطع، أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه الشناوي بسبب الاعتراض، ما أشعل غضب حارس الأهلي، الذي لم يشارك في المباراة.

وحاول الشناوي الاعتداء على وفا، لكن رجال الأمن ووليد صلاح الدين، مدير الكرة، منعوا الحارس من الاشتباك مع الحكم.

وبحسب لائحة العقوبات، التي أقرتها رابطة الأندية المحترفة في بداية الموسم الجاري، فإن الشناوي مهدد بالإيقاف من 4 إلى 6 مباريات، مع غرامات مالية.

ووفقًا لنص البند الرابع من اللائحة، فإن “الاعتداء على الحكام بالدفع أو الجذب (استعمال الأيدي دون عنف أو ضرب) يستوجب الإيقاف من 4 إلى 6 مباريات، مع غرامة مالية من 50 إلى 100 ألف جنيه مصري”.

وتتبقى للأهلي 5 مباريات في الموسم الجاري من الدوري، إذ سيلعب ضد سموحة، وبيراميدز، والزمالك، وإنبي، والمصري على الترتيب ضمن مجموعة تحديد البطل.

ويعني ذلك أن الشناوي قد لا يشارك مع الأهلي مجددًا هذا الموسم، حال تطبيق عقوبة الإيقاف عليه.

وبعيدًا عن العقوبة، تراجع دور الشناوي مع الأهلي في الفترة الماضية، وفقد مكانه الأساسي في تشكيل الفريق الأحمر، إذ يسيطر مصطفى شوبير على مركز حراسة المرمى حاليًا سواء مع الأهلي أم حتى في منتخب مصر.