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الصحة والسلامة المهنية.. محور تعاون جزائري تونسي

الشروق أونلاين
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الصحة والسلامة المهنية.. محور تعاون جزائري تونسي
ح.م
جانب من الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل

أكد وزير العمل، فيصل بن طالب، أنه تم الاتفاق بين الجزائر وتونس على توسيع التعاون الثنائي للاستفادة من تجارب البلدين في مجالات الصحة والسلامة في العمل والشغل والعلاقات المهنية.

وأوضح الوزير بن طالب، السبت، لدى إشرافه على احياء اليوم العالمي للصحة والسلامة في العمل بالجزائر العاصمة، بحضور وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أنه “تم الاتفاق على توسيع مجالات التعاون بين المعهد التونسي للصحة والسلامة المهنيتين والمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية والمعهد الوطني للعمل”، وهذا “تدعيما للبرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون المشترك بين الجزائر وتونس في مجال العمل والعلاقات المهنية للسنوات 2022-2024”.

وأضاف الوزير أن هذا التعاون يهدف الى الاستفادة من تجارب البلدين في مجال الصحة والسلامة المهنيتين وكذا في مجال الشغل والعلاقات المهنية، لاسيما في مجال تكوين مفتشي العمل في الوقاية من الأخطار المهنية.

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