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الجزائر

الفريق شنقريحة ينصب اللواء بلقاسم حسنات رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير

الشروق أونلاين
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الفريق شنقريحة ينصب اللواء بلقاسم حسنات رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، الأربعاء، على التنصيب الرسمي للواء بلقسام حسنات رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير  لأركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، خلفا للواء محمد قايدي.

بيان وزارة الدفاع الوطني:

“باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي، المؤرخ في 04 نوفمبر 2021، أنصب رسميا اللواء بلقاسم حسنات، رئيسا لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، خلفا للواء محمد قايدي”.

هذه المناسبة كانت للسيد الفريق، أسدى خلالها لإطارات دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، جملة من التعليمات والتوجيهات، تصب في مجملها على ضرورة بذل المزيد من الجهود المتفانية وتكثيف كل موجبات اليقظة، فضلا عن السعي باستمرار لإجراء التحسينات والتكييفات اللازمة والصحيحة لما تم إنجازه في الفترة الأخيرة، لتتوافق مع التحديات الأمنية المستجدة في منطقتنا الإقليمية، خدمة للجزائر وحماية لمصالحها العليا، حاثا إياهم على الالتزام الكامل والوافي للقيام بالمهام المنوطة، بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية”.

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