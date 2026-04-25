“الفيفا” يخطط لقانون ثوري جديد في عالم كرة القدم

إقامة مباريات الدوريات المحلية في الخارج

يخطط الاتحاد الدولي للعبة كرة القدم “فيفا” لإحداث تغيير ثوري جديد في عالم اللعبة الشعبية، بدايةً من الموسم الكروي المقبل 2026-27.

ويتعلق الأمر بفكرة إقامة مباريات في الدوريات المحلية “خارجًا”، وهي فكرة برزت بشكل واضح هذا الموسم، لكنها لم تتحول إلى واقع ملموس، بسبب القوانين الحالية التي تمنع ذلك.

وحاولت رابطة الدوري الإسباني “لا ليغا” إقامة مباراة بين برشلونة وفياريال في مدينة ميامي الأمريكية، كما سعت رابطة الدوري الإيطالي لإقامة مباراة بين ميلان وكومو في مدينة بيرث الأسترالية.

ورأت الرابطتان أن إقامة مباراة من الدوري المحلي في قارات بعيدة، ستحقق مكاسب تسويقية كبيرة، ومن أجل ذلك ربما، قرر “الفيفا” دراسة الأمر، تمهيدًا لاتخاذ قرار رسمي في هذا الشأن.

ووفقًا لما ورد عن صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، فإن “الفيفا” سيسمح لكل دوري بإقامة مباراة واحدة بدولة أخرى في كل موسم، مع استهداف تطبيق هذا القانون الجديد بدايةً من الموسم المقبل.

وسيشترط الاتحاد الدولي للعبة كرة القدم الحصول على موافقة من الاتحادات الوطنية والقارية لكلتا الدولتين، قبل أن يُحال الملف إليه لأخذ موافقته النهائية.

ويعني ذلك أنه في حال أرادت رابطة “الليغا” إقامة مباراة أخرى في ميامي، فسيطلب “الفيفا” الحصول على وثائق تثبت موافقة الاتحادين الإسباني والأمريكي لكرة القدم، وكذلك موافقة الاتحاد الأوروبي للعبة “يويفا”، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي “كونكاكاف”.

أما في حال أرادت رابطة الدوري الإيطالي إقامة مباراة في أستراليا على سبيل المثال، فستكون الرابطة بحاجة لإرسال موافقات الاتحادين الإيطالي والأسترالي، وكذلك الاتحادين الأوروبي والآسيوي، إلى “الفيفا”.

يُذكر أن المواسم الأخيرة شهدت إقامة بعض بطولات السوبر في أوروبا بقارات أخرى، على غرار بطولات كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الإيطالي التي أُقيمت في السعودية، وأيضًا بطولة كأس السوبر الفرنسي التي لُعبت هذا العام في الكويت.