“القرية الصّحّيّة” بالعاصمة تكشف اهتمام الجزائرييّن بالسّلوك الغذائي

مجّانية الكشف عن السّكري وارتفاع ضغط الدّم لتعزيز الوقاية

أطلقت مخابر “فراتر رازيس”، بالتعاون مع الجمعية العلمية لطلبة الصيدلة بالجزائر العاصمة، فعالية توعوية ووقائية على شكل “قرية صحية“، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للصحة، بحيث توافد، الكثير من المواطنين على ساحة محطة الميترو وترامواي برويسو، أين نُصبت خيام للكشف عن الضغط الدموي والسكري، بحضور صيادلة وأطباء.

وجاءت هذه المبادرة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي والوقاية من الأمراض المزمنة، وتمكين المواطنين من إجراء فحوصات مجانية وسريعة للكشف عن هذين المرضيْن اللذين يُعدّان من أكثر الأمراض انتشارا في الجزائر، إذ غالبا ما يتطوّران دون أعراض واضحة في مراحلهما الأولى، ممّا يجعل التشخيص المُبكر أمرا بالغ الأهمية.

وقد شهدت الحملة إقبالا ملحوظا من مختلف فئات المجتمع، خاصة كبار السن والأشخاص الذين لديهم عوامل خطر مثل السمنة أو التاريخ العائلي للمرض، وتضمّنت الحملة تقديم استشارات طبية ونصائح توعوية حول أهمية إتباع نمط حياة صحي، يشمل التغذية المتوازنة، وممارسة النشاط البدني بانتظام، وتجنب العادات الضارة مثل التدخين.

وأكدت الدكتورة نسيبة لقوي، مسؤولة الإعلام واليقظة الدوائية في مخابر “فراتر رازيس”، أن الكشف المبكر يساعد بشكل كبير على التحكم في داء السكري والضغط الدموي، والحد من مضاعفاتهما الخطيرة، مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية والفشل الكلوي، داعية الجزائريين إلى ضرورة إجراء الفحوصات الدورية وعدم الانتظار حتى ظهور الأعراض.

الدّكتورة لقوي: اكتشفنا في حملتنا عدم وجود خوف من التشخيص المبكر

وقالت إن المبادرة تأتي ضمن سلسلة من البرامج الصّحية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الوقاية، في ظل تزايد معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة نتيجة تغير أنماط الحياة، إذ تبقى مثل هذه الحملات خطوة أساسية نحو مجتمع أكثر وعيا وصحّة، حيث يشكل الكشف المبكر حجر الأساس في مواجهة الأمراض المزمنة والحد من آثارها على الفرد والمجتمع.

مُواجهة نتائج الكشف بشجاعة واهتمام بالسّلوك الغذائي

وترى الدّكتورة نسيبة لقوي، أن الإقبال الكبير للمواطنين الذي شهدته خيم الكشف في محطة رويسو للمترو المقابلة لمجلس قضاء الجزائر، احتفالا باليوم العالمي للصحة وبتنظيم الجمعية العلمية لطلبة الصيدلة بالعاصمة، وبحضور أطباء في مختلف الاختصاصات، بينها السّكري والقلب والشرايين والتغذية والصحة النفسية، يعكس عدم المخاوف من نتائج عمليات الكشف، خاصّة أن الكل يريد أن يعرف هذه النتائج، في حين أغلبهم، بحسبها، يبحثون عن ثقافة السلوك الصحي للتغذية الخاطئة، قائلة: “لا يوجد خوف من التشخيص المبكر.. اختيار هذه المحطة لاستقبال أكبر عدد ممكن من المواطنين، كان هدف مخابر فراتر رازرس”.

وفي المقابل، عبر بعض الأشخاص الذين خضعوا للكشف المبكر عن السكري والضغط الدموي لـ “الشروق”، عن سعادتهم بهذه المبادرة المجانية، التي وجدوا فيها مختصين في بعض الأمراض المزمنة، قدموا لهم توجيهات حول كيفية التعامل مع المرض، والتغذية الصحية لمثل هذه الأمراض.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة إيمان رملي، مختصة في التغذية، أن هذه الفعالية جاءت ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز الوقاية والنهج الشامل للصحة، مع التركيز على عدة أولويات في مجال الصحة العامة.

وقالت إن “القرية الصحية”، وبإشراف متخصصين في الرعاية الصحية، تقدم مجانا خدمات الفحص والتوعية والبرامج التثقيفية لعموم الجمهور، موضحة أن أهم الاستفسارات التي جاءت من المقبلين عليها، تدور كيفية التعامل مع المرض والوزن والغذاء اليومي، وماهية الوجبات والزيوت، والفاكهة، والأوقات والكميات المناسبة، وإمكانية ممارسة الرياضة وأوقاتها ومدتها.

وحذرت الدكتور فرح احماني، طبيبة عامة بمستشفى باب الوادي بالعاصمة، من الإفراط في تناول المكملات الغذائية، مشيرة إلى أن زيادة الجرعات قد تتسبب في تسممات وظهور أمراض أخرى. وقالت إن عمليات الكشف في هذه “القرية الصحية”، بينت أن هناك عدة عوامل تتسبب في الأمراض المزمنة، وخاصة السكري والضغط الدموي، أهمها التدخين والسمنة، والتغذية الخاطئة ونقص الحركة.