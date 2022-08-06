“الكاف” يقرر إقصاء الحكم غاساما من “شان” الجزائر

بعد المجزرة التحكيمية التي ارتكبها في المباراة الفاصلة أمام الكاميرون

كشفت مصادر إعلامية إفريقية، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، برئاسة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، قرر استبعاد الحكم الدولي الغامبي، باكاري غاساما، من نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين “الشان”، التي ستستضيفها الجزائر ما بين 13 جانفي و4 فيفري 2023.

وحسب ذات المصادر، فإن قرار الهيئة الكروية إسقاط اسم الحكم غاساما من قائمة الحكام المعنيين بإدارة لقاءات “الشان”، يأتي على خلفية المجزرة التحكيمية التي كان ارتكبها في المباراة الفاصلة من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر، التي جرت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ما بين الجزائر والكاميرون، حيث ترى الهيئة الكروية القارية أن غاساما أصبح شخصا غير مرغوب فيه من طرف الجماهير الجزائرية، التي ما تزال ساخطة عليه وتعتبره السبب الرئيسي في إقصاء المنتخب الوطني من المونديال.

وإلى جانب رغبتها في تجنب رد فعل الجماهير الجزائرية تجاه الحكم الغامبي، قالت ذات التقارير الصحفية بأن الأخير أصبح لا يُحقق الإجماع كذلك داخل “الكاف”، لاسيما بعدما فقد الرجل الذي كان يسانده ويغطي عليه، ويتعلق الأمر بالحكم الدولي السيشيلي السابق، إيدي مايي، الذي تمت إقالته مؤخرا من رئاسة لجنة التحكيم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

في المقابل، ما زال هذا الحكم المثير للجدل على قائمة الحكام الأفارقة المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2022 في قطر، التي ستكون المرة الثالثة في مشواره، بعد أن سبق له المشاركة في مونديال البرازيل 2014 وبعده في مونديال روسيا 2018.

ومهما يكن، فإن مونديال 2022 بقطر سيكون الأخير للحكم الغامبي غاساما، الذي ينتظر أن يضع حدا لمسيرته عام 2024 لبلوغه السن القانونية في قطاع التحكيم.

في سياق متصل، كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) باشر مؤخرا حملة لإصلاح التحكيم داخل الهيئة الكروية، وهذا عبر اتخاذه جملة من القرارات تمثلت في إزاحة عددا من المسؤولين من مناصبهم.

وفي ذات الصدد، تمت إقالة كل من السيشلي إيدي مايي مدير الحكام بالكاف، المصري عصام عبد الفتاح من منصبي عضو لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأفريقي، والمسؤول عن لجنة تطوير الحكام في منطقة شمال أفريقيا، في انتظار أن تطال المقصلة رؤوس مسؤولين آخرين خلال الأيام المقبلة.

هذا، وكانت بعض التقارير ربطت تحرك الهيئة الكروية القارية بالزيارة التي قام بها مؤخرا رئيس “كاف” باتريس موتسيبي إلى الجزائر من أجل متابعة سير التحضيرات لنهائيات بطولة أمم أفريقيا للمحليين، علما بأن رئيس الكاف قدم خلال ذات الزيارة، التي حظي خلالها باستقبال من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعهدات بإصلاح التحكيم الأفريقي.