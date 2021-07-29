الموجة الثالثة لكورونا.. ضجة حول دور الهلال الأحمر الجزائري
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بحلول الموجة الثالثة لفيروس كورونا، منشورات مثيرة للجدل حول دور الهلال الأحمر خلال أزمة الأوكسجين التي شهدتها البلاد.
#أين_وزارة_التضامن و #أين_الهلال_الأحمر_الجزائري ؟! pic.twitter.com/m9E3qdjs6u
— Abdessamad Titraoui عبدالصمد تيطراوي (@ATitraoui95) July 26, 2021
واكتسح اسم رئيسة الهلال الأحمر، سعيدة بن حبيلس المواقع، مؤخرا، حيث راجت منشورات تتساءل عن دورها مع تدهور الوضع الوبائي وتزايد الحالات، ما خلق ضجة واسعة في أوساط الجزائريين، خاصة بعد ردها واتهامها أطرافا بمحاولة الاستيلاء على منظمتها!
نورينا يا بن حبيلس أين اختفى الهلال من فضلك؟ #أين_الهلال_الأحمر_الجزائري pic.twitter.com/9NHOcsahGG
— Derrière Chaque (@Derrierechaque1) July 28, 2021
بالله عليكم حاب نفهم هاد المخلوقة و هاد الوزارة واش خدمتها ؟؟؟؟
هاد المخلوقة من نهار نشفى للجزائر وهي رئيسة الهلال الجزائري
فهموني برك
الهلال الأحمر الجزائري ؟
وزارة التضامن و الاسرة و قضايا المراة ؟
اين انتم ؟ pic.twitter.com/9l7Z7gBizF
— نبيل (@LEFKINABILBQP) July 25, 2021
ولأن الأمور خرجت عن السيطرة بتحول المنشورات الساخرة إلى مستنكرة لغياب أهم منظمة خلال أكبر محنة، خرجت بن حبيلس عن صمتها وأوضحت أن ما تلوكه الألسنة عبر المواقع يفسره أمر واحد هو وجود محاولات تستهدف الهلال الأحمر الجزائري خدمة لأيديولوجية معينة.
أين الهلال الأحمر الجزائري 😏 pic.twitter.com/h9Vzyt31Re
— Les300rik (@Les300rik1) July 29, 2021
تقوم هيئة @AlgerianRed بتوزيع 14 مولد للأكسجين لصالح 14 مستشفى في الولايات الأكثر تضررا من كورونا ؛ كما سيتم تقديم 20 جهاز مكثف للأكسجين سعة (10لتر)؛ و برمجة عن قريب لتوزيع 100 مكثف آخر وذالك دعما للمستشفيات لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.@radioalgerie_ar@APS_Algerie pic.twitter.com/Ve7FNcr0Lb
— Algerian Red Crescent الهلال الأحمر الجزائري (@AlgerianRed) July 28, 2021
وقالت بن حبيلس: “رغم كل ما نقوم به في الميدان، نتعرض إلى حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت نلقى إشادة واسعة من منظمات دولية في الخارج”.
في ذات السياق دافعت بن حبيلس بشراسة عن الهلال الأحمر، مؤكدة أنه قام بالواجب قبل وصول الفيروس إلى الجزائر، من خلال الاتصال باللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من أجل إرسال مختصين لتكوين متطوعين.
The #Alger Delegation was able to connect with Dr. Ishak, hosting a photo exhibition, with guests from l’Institut des Etudes Stratégiques Globales, Ministry of Foreign Affairs, @AlgerianRed, Special Rapporter of @_AfricanUnion, & key experts on #IHL from the University of Alger. pic.twitter.com/0AupSJKrFf
— ICRC Nairobi Regional Delegation (@ICRC_Nairobi) July 26, 2021
وأضافت إنه بعد وصول الجائحة إلى الجزائر، كان الهلال مستعدا لمواجهة الوضع.
في ضل جائحة كورونا؛ بقي متطوعوا @AlgerianRed في الميدان في عمليات إنسانية مختلفة؛ التعقيم؛ توزيع الكمامات ؛ توزيع الطرود الغذائية و مواد التعقيم؛ دعم المستشفيات بأجهزة التنفس..
لم يسحبوا ولم يتخلوا عن واجبهم الإنساني.
فقدنا أربع متطوعين _رحمهم الله_ في الميدان.
سنبقى معكم دائما pic.twitter.com/bOK04nmUwc
— Algerian Red Crescent الهلال الأحمر الجزائري (@AlgerianRed) July 27, 2021