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الجزائر
رئيسته اتهمت أطرافا بمحاولة الاستيلاء عليه

الموجة الثالثة لكورونا.. ضجة حول دور الهلال الأحمر الجزائري

نادية شريف
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الموجة الثالثة لكورونا.. ضجة حول دور الهلال الأحمر الجزائري

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بحلول الموجة الثالثة لفيروس كورونا، منشورات مثيرة للجدل حول دور الهلال الأحمر خلال أزمة الأوكسجين التي شهدتها البلاد.

واكتسح اسم رئيسة الهلال الأحمر، سعيدة بن حبيلس المواقع، مؤخرا، حيث راجت منشورات تتساءل عن دورها مع تدهور الوضع الوبائي وتزايد الحالات، ما خلق ضجة واسعة في أوساط الجزائريين، خاصة بعد ردها واتهامها أطرافا بمحاولة الاستيلاء على منظمتها!

ولأن الأمور خرجت عن السيطرة بتحول المنشورات الساخرة إلى مستنكرة لغياب أهم منظمة خلال أكبر محنة، خرجت بن حبيلس عن صمتها وأوضحت أن ما تلوكه الألسنة عبر المواقع يفسره أمر واحد هو وجود محاولات تستهدف الهلال الأحمر الجزائري  خدمة لأيديولوجية معينة.

وقالت بن حبيلس: “رغم كل ما نقوم به في الميدان، نتعرض إلى حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت نلقى إشادة واسعة من منظمات دولية في الخارج”.

في ذات السياق دافعت بن حبيلس بشراسة عن الهلال الأحمر، مؤكدة أنه قام بالواجب قبل وصول الفيروس إلى الجزائر، من خلال الاتصال باللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من أجل إرسال مختصين لتكوين متطوعين.

وأضافت إنه بعد وصول الجائحة إلى الجزائر، كان الهلال مستعدا لمواجهة الوضع.

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التعليقات
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  • رياض

    السؤال الأهم،ما هو دور الشعب؟ الشط شيء الكمامة لا يضعها، و النهار كامل هاملين بدون اي فايدة،و يضل غير يمشي و حاجة م تعجبه

    3

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