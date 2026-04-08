النفط يهبط دون 100 دولار بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار مع إيران

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء إلى ما دون 100 دولار للبرميل، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، بشرط إعادة فتح مضيق هرمز فورًا، في خطوة أثرت بشكل مباشر على الأسواق العالمية.

وحسب بيانات التداول، انخفض خام برنت بنحو 14.84 دولار، ما يعادل 10.10 بالمئة، ليستقر عند 92.97 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ16.13 دولار، أو 14.3 بالمئة، ليصل إلى 94.82 دولارًا للبرميل، وذلك بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينتش.

وجاء هذا التراجع الحاد في الأسعار بعد تغيير مفاجئ في موقف الرئيس الأمريكي، قبيل وقت قصير من الموعد النهائي الذي حدده لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، أو مواجهة هجمات واسعة النطاق على بنيتها التحتية المدنية.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الحيوية في سوق الطاقة العالمي، إذ يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي تطورات مرتبطة به ذات تأثير مباشر على أسعار النفط والأسواق الدولية.