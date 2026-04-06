-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الوزير الأول الموريتاني يحل بالجزائر

الشروق أونلاين
  • 136
  • 0
الوزير الأول الموريتاني يحل بالجزائر

حل الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، اليوم الإثنين بالجزائر، في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، وذلك في إطار انعقاد الدورة الـ20 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–الموريتانية للتعاون.

وكان في استقبال ولد أجاي لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول، سيفي غريب، مرفوقًا بعدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب سفير الجزائر لدى موريتانيا، أمين سيد.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين الجزائر وموريتانيا، وحرص قيادتي البلدين على الارتقاء بالتعاون المشترك إلى مستويات أرحب، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

وستُخصّص أشغال اللجنة الكبرى المشتركة للتعاون لبحث سبل تطوير الشراكة الثنائية، وتشجيع الاستثمار، وتيسير المبادلات التجارية، مع إيلاء اهتمام خاص لتنمية المناطق الحدودية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

مقالات ذات صلة
الجزائر تسترجع 110 مليون دولار من الأموال المنهوبة في سويسرا

الجزائر تسترجع 110 مليون دولار من الأموال المنهوبة في سويسرا

حالة الطقس: رياح وزوابع رملية عبر بعض الولايات الجنوبية

حالة الطقس: رياح وزوابع رملية عبر بعض الولايات الجنوبية

حركية دبلوماسية لافتة.. ماذا ينتظر الأوروبيون من الجزائر؟

حركية دبلوماسية لافتة.. ماذا ينتظر الأوروبيون من الجزائر؟

هذا ما بحثه شايب مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر

هذا ما بحثه شايب مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر

دور مسجد باريس الاقتصادي لصالح الجزائر يزعج اليمين المتطرف

دور مسجد باريس الاقتصادي لصالح الجزائر يزعج اليمين المتطرف

لافتات ذكية لتحليل وضعية الطرقات وإرشاد السائقين

لافتات ذكية لتحليل وضعية الطرقات وإرشاد السائقين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد