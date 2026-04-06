الوزير الأول الموريتاني يحل بالجزائر

حل الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، اليوم الإثنين بالجزائر، في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، وذلك في إطار انعقاد الدورة الـ20 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–الموريتانية للتعاون.

وكان في استقبال ولد أجاي لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول، سيفي غريب، مرفوقًا بعدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب سفير الجزائر لدى موريتانيا، أمين سيد.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين الجزائر وموريتانيا، وحرص قيادتي البلدين على الارتقاء بالتعاون المشترك إلى مستويات أرحب، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

وستُخصّص أشغال اللجنة الكبرى المشتركة للتعاون لبحث سبل تطوير الشراكة الثنائية، وتشجيع الاستثمار، وتيسير المبادلات التجارية، مع إيلاء اهتمام خاص لتنمية المناطق الحدودية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.