الوضع يخرج عن السيطرة.. دخول عشرات الأفارقة إلى مليلة قادمين من المغرب

قالت السلطات الإسبانية إن أكثر من 50 مهاجرا إفريقيا تمكنوا من دخول جيب مليلة الإسباني من المغرب صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح وفد الحكومة الإسبانية في مليلية أنه عند الساعة الخامسة صباحا حاول أكثر من 150 شخصا تسلق السياج العالي الذي يفصل الحدود بين مليلية والأراضي المغربية وتمكن 57 رجلا من دخول إسبانيا، وهو ما جعل الوضع يخرج عن السيطرة عبر الجيب البري.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أنه قبل أقل من شهر تمكن ما يزيد عن 200 مهاجر قادم من المغرب من دخول مليلية، وهي واحدة من أكبر دفعات المهاجرين في السنوات الأخيرة.

يمثل جيبا سبتة ومليلية الإسبانيان الحدود البرية الوحيدة بين إفريقيا وأوروبا، ويحاول المهاجرون بشكل متكرر دخولهما بشكل غير قانوني على أمل الوصول إلى الاتحاد الأوروبي سعيا إلى حياة أفضل.

وفي 17 و18 ماي الماضي شهدت سبتة وصولا مفاجئا لأكثر من 10 آلاف مهاجر غالبيتهم من الشباب والمراهقين المغاربة الذين استفادوا من تخفيف مراقبة الحدود من قبل الشرطة المغربية.

وأعيد معظمهم إلى المغرب بعد فترة وجيزة، لكن لا يزال هناك حوالي 2500 مهاجر بينهم ما يقارب ألف قاصر.

جاء هذا الحدث الاستثنائي في سياق أزمة دبلوماسية كبرى بين مدريد والرباط، نجمت عن استقبال إسبانيا الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، لتلقي العلاج.