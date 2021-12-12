بالفيديو.. احتفالات بفوز المنتخب الجزائري بمدن الصحراء الغربية
خرجت جماهير بعدة مدن بالصحراء الغربية للاحتفال بفوز المنتخب الجزائري على نظيره المغربي في ربع نهائي كأس العرب المقامة بقطر، في وقت تدخلت قوى الأمن المغربية لمنع المحتفلين وصلت حد القمع.
وأظهرت فيديوهات تداولها ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خروج عدد من الجماهير بمدن الصحراء الغربية المحتلة، مثل العيون والداخلة، للاحتفال بفوز المنتخب الجزائري حالة العلمين الصحراوي والجزائري، تحت أهازيج “وان تو تري فيفا لالجيري”، مباشرة بعد نهاية المباراة.
#الصحراء_الغربية 🇪🇭 مدينة الداخلة المحتلة الجماهير الصحراوية تخرج للاحتفال بفوز #الجزائر 🇩🇿 pic.twitter.com/Dtl5KmKU5r
— رصد ميديا (@OfficialSahrawi) December 12, 2021
الجزائر البلد الوحيد الذي تحتفل بانتصاره بلدان وشعوب اخرى، كي نربحو علامنا يرفرف في سماء العيون ورام الله وكيڨالي ….المطبعين المطبلين 🤐🤫🤫🤫🤐🤫🤫🤫#فلسطين_الشهداء #الصحراء_الغربية https://t.co/DyoHu7PQBc
— جزائرية و افتخر (@decue56) December 12, 2021
خروج الجماهير الصحراوية بمدينة السمارة المحتلة احتفالا بفوز المنتخب الجزائري على منتخب الإحتلال المغربي .#الصحراء_الغربية 🇪🇭 pic.twitter.com/sVHQUYyU6z
— Zeini Ali Taleb 🇪🇭 زيني اعلي طالب (@zeinialitaleb) December 11, 2021
🇩🇿🔥🇪🇭#الصحراء_الغربية https://t.co/WEkw3lxS4F
— Adib Mazouz | أديب مزوز (@mcadib25) December 12, 2021
#عاجل #العيون_المحتلة في هذه اللحظات قوات الاحتلال المغربية تتدخل لقمع المتظاهرين الصحراويين الذين خرجوا للاحتفال بفوز المنتخب الجزائري 🇩🇿. #الجزائر #الصحراء_الغربية 🇪🇭 #كاس_العرب_FIFA pic.twitter.com/XkEhUSOraN
— 🦅﮼رَاشـــــد | Rashid (@RLehbib) December 11, 2021
Violent clashes erupted last Sunday in the occupied city of El-Aaiún between Moroccan occupying forces and Saharawi citizens who went street to celebrate the victory of Algeria over Morocco in the FIFA Arab Cup, but encountered with an aggressive attack by the Moroccan forces. pic.twitter.com/BMArJx67rT
— Nushatta Foundation (@Nushatta) December 12, 2021
قوات الاحتلال المغربي تستعمل العنف ضد الجماهير الصحراوية بالصحراء الغربية بعد خروج لاحتفال بفوز المنتخب الجزائري 🇩🇿 #الصحراء_الغربية #العيون_المحتلة pic.twitter.com/75xrIJphxl
— رصد ميديا (@OfficialSahrawi) December 12, 2021