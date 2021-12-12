بالفيديو.. احتفالات بفوز المنتخب الجزائري بمدن الصحراء الغربية

خرجت جماهير بعدة مدن بالصحراء الغربية للاحتفال بفوز المنتخب الجزائري على نظيره المغربي في ربع نهائي كأس العرب المقامة بقطر، في وقت تدخلت قوى الأمن المغربية لمنع المحتفلين وصلت حد القمع.

وأظهرت فيديوهات تداولها ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خروج عدد من الجماهير بمدن الصحراء الغربية المحتلة، مثل العيون والداخلة، للاحتفال بفوز المنتخب الجزائري حالة العلمين الصحراوي والجزائري، تحت أهازيج “وان تو تري فيفا لالجيري”، مباشرة بعد نهاية المباراة.