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الجزائر

برمجة 10 رحلات جوية لنقل 2500 حاج من مطار تلمسان

محمد فاسي
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برمجة 10 رحلات جوية لنقل 2500 حاج من مطار تلمسان
ح.م
المطار الدولي تلمسان - زناتة - "مصالي الحاج"

تم برمجة 10 رحلات جوية انطلاقًا من المطار الدولي تلمسان – زناتة – “مصالي الحاج” لنقل نحو 2500 حاج وحاجة من ولايات تلمسان، عين تموشنت، سيدي بلعباس، والنعامة إلى البقاع المقدسة، ضمن موسم الحج لعام 1446 هـ / 2025 م.

وأوضح مدير المطار، بوعزة محمد الأمين لـ”وأج”، أن أولى الرحلات ستنطلق يوم 12 ماي الجاري نحو مطار المدينة المنورة، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، التي ستؤمن جميع الرحلات بمعدل 250 حاجًا في كل رحلة.

ولضمان سلاسة العملية، اتُّخذت عدة تدابير تنظيمية داخل المطار، أبرزها تخصيص أروقة خضراء للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكثيف شبابيك التسجيل، إلى جانب توفير حافلات لنقل الحجاج من قاعات الانتظار إلى الطائرات.

وسبق هذه الاستعدادات تنظيم لقاءات توعوية لفائدة الحجاج، أشرف عليها أئمة ومرشدون من مديرية الشؤون الدينية، لتقديم النصائح والتوجيهات حول أداء المناسك والإجابة عن مختلف التساؤلات.

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