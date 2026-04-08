بكرار يُسجّل ويبلغ نهائي كأس كرواتيا

ساهم اللاعب الدولي الجزائري منصف بكرار مساء الأربعاء، في بلوغ فريقه دينامو زغرب نهائي كأس كرواتيا.

وفاز فريق دينامو زغرب بِنتيجة (3-6) على نادي غوريتسا، في مباراة نصف النهائي.

وسجّل المهاجم بكرار الهدف الأوّل لِفريقه دينامو زغرب في الدقيقة السادسة، رافعا رصيده إلى 5 أهداف في مسابقة كأس كرواتيا للموسم الحالي.

وتتحوّل الحصيلة إلى 16 هدفا و6 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرسمية للأندية نسخة 2025-2026.

واسْتُبدل بكرار في الدقيقة الـ 76، تاركا النتيجة تُشير إلى (2-5).

وغاب متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر بِداعي الإصابة.

ويُجرى نهائي كأس كرواتيا في الـ 13 من ماي المقبل، وحينها يُواجه منصف بكرار وزملاؤه نظراءهم من فريق ريجيكا.

