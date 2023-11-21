بلجيكا تضغط على الكيان لفتح معابر أخرى لإدخال المساعدات إلى غزة

جددت وزيرة التعاون التنموي البلجيكية، كارولين جينيز، دعوتها إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل أكبر ودائم إلى قطاع غزة.

جددت وزيرة التعاون التنموي البلجيكية، كارولين جينيز، دعوتها إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل أكبر ودائم إلى قطاع غزة.

خلال اجتماعها يوم الثلاثاء، 21 نوفمبر، مع نظرائها الأوروبيين، وقالت إنه يتعين على الوزراء الأوروبيين حث إسرائيل على فتح معبرين حدوديين إضافة إلى معبر رفح المخصص للمشاة في حين أن القطاع بحاجة لمرور شاحنات كبيرة تحمل مساعدات.

كارولين جينيز، وحسب ما نقله الإعلام البلجيكي، قالت “هناك طابور طوله كيلومتر، بينما على مسافة أبعد قليلاً، يبحث الناس بشدة عن الطعام والماء والدواء”.

وقبل العدوان على غزة، كان يصل إلى القطاع كل شهر ما معدله 1000 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية. لكن منذ 21 أكتوبر، لم يتجاوز عدد الشاحنات التي دخلت إلى القطاع الـ1000، قالت جينيز.

وطلبت الوزيرة البلجيكية من نظرائها الأوروبيين العمل معا للضغط على إسرائيل لفتح معبري إيريز أو بيت حانون ومعبر كرم أبو سالم أمام المساعدات الإنسانية.

الوزيرة البلجيكية قالت أن الكيان الصهيوني ملزم بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل دائم، وقالت “إن تقديم المساعدات لبضعة أيام ثم إغلاق كل شيء، والسماح للناس بالعيش لفترة كافية ثم الموت تحت الأنقاض، هو أمر غير إنساني”.

لتضيف أن الوضع في غزة بعد ستة أسابيع من العنف أصبح “لا يوصف”، وقالت أنه “وفقاً لآخر التقارير، فإن الوقود قليل للغاية لدرجة أن المساعدات الإنسانية القليلة المتوفرة يتم نقلها بواسطة الخيول والعربات”.

وقد سبق لوزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية، كارولين جينيز، وأن طالبت بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني بسبب انتهاكه للقانون الدولي الإنساني في غزة. كما قالت أنها ترغب في أن تجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات حول ما يجري في غزة من طرف الكيان، كما اقترحت فرض عقوبات على إسرائيل.