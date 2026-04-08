بلغالي.. نادٍ يُريده وهذا هو المبلغ المالي المطلوب

يتّجه اللاعب الدولي الجزائري رفيق بلغالي نحو تغيير الوجهة، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتدي المدافع بلغالي (23 سنة) زي نادي هيلاس فيرونا حتى صيف 2029، لكن يُستبعد أن يبقى هناك، على اعتبار أن الفريق وضع هذه الأيّام قدما في القسم الثاني الإيطالي.

وتُبدي إدارة نادي تورينو تحمّسا للاستفادة من خدمات رفيق بلغالي، تقول صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية في تقرير لها نشرته، الأربعاء. وأضافت أن مسؤولي نادي هيلاس فيرونا يشترطون استلام مبلغ يتراوح ما بين 6 و7 ملايين أورو لِتسريح الدولي الجزائري هذه الصائفة.

ويتموقع فريق تورينو في المركز الـ 12، قبل سبع جولات عن انتهاء بطولة القسم الأوّل الإيطالي.

وكانت إدارة نادي هيلاس فيرونا قد جلبت بلغالي في الصيف الماضي بِمبلغ مليونَي (2) أورو، من فريق ميخلن البلجيكي.