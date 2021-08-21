بلقبلة يعود أمام باريس سان جيرمان ويطمئن بلماضي

سجل الدولي الجزائري، هاريس بلقبلة، عودته إلى أجواء المنافسة، بعد تعافيه كليا من الإصابة التي كان يعاني منها مؤخرا..

وشارك متوسط ميدان “الخضر”، في مباراة فريقه ستاد بريست، أمام باريس سان جيرمان، لحساب الجولة الثالثة من الدرجة الأولى الفرنسية، ولعب بلقبلة 73 دقيقة، قبل أن يستبدل بزميله هوغو مانيتي.

ورغم الهزيمة الثقيلة أمام “البياسجي” بأربعة أهداف مقابل هدف، إلا أن الأمر المهم بخصوص بلقبلة، هو عودته إلى المنافسة وكأساسي، خاصة وأنه كان مرشحا للغياب لفترة أطول بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجولة الأولى.

ودون شك فإن عودة متوسط الميدان، بلقبلة وبعودته إلى الميادين يكون قد أراح الناخب الوطني جمال بلماضي، خاصة وأن تربص “الخضر” على الأبواب، وتعتبر جاهزية لاعب بريست مهمة جدا، وهو الذي يعد ورقة من الأوراق التي يعتمد عليها الناخب الوطني، خاصة في ظل الغياب المؤكد للاعب قديورة، عن التربص، بسبب تواجده دون فريق.