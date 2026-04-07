بنسبة 186.7%.. الجزائر تحقق قفزة قياسية في صادرات النفط الخام نحو إسبانيا

محمد فاسي
واردات النفط الجزائري الخام نحو إسبانيا

كشفت صحيفة “لاراثون” الإسبانية بأن الجزائر حققت ارتفاعاً قياسياً في صادرات النفط الخام نحو إسبانيا بنسبة بلغت 186.7% خلال شهر فيفري، مسجلة أكبر زيادة بين الموردين الرئيسيين.

وأفادت الصحيفة، أن هذا الارتفاع يأتي في ظل تراجع إجمالي واردات النفط بنسبة 12.7% لتستقر عند 4.43 مليون طن على أساس سنوي، وفق بيانات مؤسسة الاحتياطيات الاستراتيجية للمنتجات النفطية (Cores).

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة حافظت على صدارة قائمة الموردين بحصة 14% (622 ألف طن) رغم انخفاض شحناتها بنسبة 2.3%، بينما سجل العراق ارتفاعاً بنسبة 22.5% لتصل وارداته إلى 511 ألف طن (11.5% من الإجمالي)، وحققت ليبيا زيادة بنسبة 14% بمساهمة قدرها 11% (488 ألف طن). وبلغت حصة السعودية 5.4% (240 ألف طن) رغم انخفاض إمداداتها بنسبة 11.8%.

وأشارت “لاراثون” إلى أن جغرافياً، ظلت أفريقيا المورد الرئيسي بنسبة 28.3%، تليها أمريكا الشمالية 27.1%، ثم أمريكا الوسطى والجنوبية 19.2%، مع التأكيد على تأثير إغلاق مضيق هرمز على تدفق النفط العالمي، نظراً لعبوره نحو خُمس الإنتاج العالمي.

كما لفتت الصحيفة إلى أن واردات منظمة أوبك (OPEC) شكلت 45.5% من الإجمالي بزيادة طفيفة قدرها 0.5%، بينما انخفضت واردات الدول غير الأعضاء بنسبة 21.3% لتشكل 54.5% من مجموع الإمدادات.

