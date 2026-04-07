بنسبة 186.7%.. الجزائر تحقق قفزة قياسية في صادرات النفط الخام نحو إسبانيا

كشفت صحيفة “لاراثون” الإسبانية بأن الجزائر حققت ارتفاعاً قياسياً في صادرات النفط الخام نحو إسبانيا بنسبة بلغت 186.7% خلال شهر فيفري، مسجلة أكبر زيادة بين الموردين الرئيسيين.

وأفادت الصحيفة، أن هذا الارتفاع يأتي في ظل تراجع إجمالي واردات النفط بنسبة 12.7% لتستقر عند 4.43 مليون طن على أساس سنوي، وفق بيانات مؤسسة الاحتياطيات الاستراتيجية للمنتجات النفطية (Cores).

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة حافظت على صدارة قائمة الموردين بحصة 14% (622 ألف طن) رغم انخفاض شحناتها بنسبة 2.3%، بينما سجل العراق ارتفاعاً بنسبة 22.5% لتصل وارداته إلى 511 ألف طن (11.5% من الإجمالي)، وحققت ليبيا زيادة بنسبة 14% بمساهمة قدرها 11% (488 ألف طن). وبلغت حصة السعودية 5.4% (240 ألف طن) رغم انخفاض إمداداتها بنسبة 11.8%.

وأشارت “لاراثون” إلى أن جغرافياً، ظلت أفريقيا المورد الرئيسي بنسبة 28.3%، تليها أمريكا الشمالية 27.1%، ثم أمريكا الوسطى والجنوبية 19.2%، مع التأكيد على تأثير إغلاق مضيق هرمز على تدفق النفط العالمي، نظراً لعبوره نحو خُمس الإنتاج العالمي.

كما لفتت الصحيفة إلى أن واردات منظمة أوبك (OPEC) شكلت 45.5% من الإجمالي بزيادة طفيفة قدرها 0.5%، بينما انخفضت واردات الدول غير الأعضاء بنسبة 21.3% لتشكل 54.5% من مجموع الإمدادات.