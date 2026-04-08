بن ناصر.. يُشارك أم يغيب عن المونديال؟

يبقى الغموض يكتنف مشاركة اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر مع المنتخب الوطني، في منافسة كأس العالم التي تنطلق بِتاريخ الـ 11 من جوان المقبل.

وغاب متوسط الميدان بن ناصر عن مباراة فريقه دينامو زغرب والمنافس نادي غوريتسا، بِرسم نصف نهائي كأس كرواتيا. التي تُجرى عند كتابة هذه الأسطر مساء الأربعاء.

ووفقا لِأحدث تقارير الصحافة الكرواتية، فإن بن ناصر تعرّض في التدريبات لإصابة على مستوى الركبة، وتحديدا تمزّق الرباط الداخلي. وأضافت أن الجهاز الطبي لِنادي دينامو زغرب فضّل إخضاعه للعلاج، ومنعه من خوض المقابلات الرسمية.

وتُعدّ هذه الحادثة انتكاسة لإصابة على مستوى الفخذ، تعرّض لها بن ناصر في الـ 8 من جانفي الماضي، على هامش حضوره فعاليات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025. وغيّبته عن الميادين لِمدّة تقترب من شهرَين ونصف.

وعاد بن ناصر إلى أجواء المنافسات في الـ 21 من مارس الماضي، ولعب مواجهة البطولة الكرواتية أمام نادي لوكوموتيف زغرب، بِصفة بديل انطلاقا من الدقيقة الـ 76. قبل أن يسقط في فخّ الإصابة المُشار إليها أعلاه، في الحصة التدريبية التي تلت هذه المواجهة.

في سياق آخر، ذكرت الصحافة الكرواتية أن بن ناصر مطلوب لدى أندية القادسية ونيوم من السعودية والسد القطري، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتدي إسماعيل بن ناصر (28 سنة) زي نادي ميلان آسي الإيطالي حتى صيف 2027، وقد أعارة هذا الموسم ولِعام واحد إلى فريق دينامو زغرب، مع إمكانية شراء العقد. وهنا ذكرت الصحافة الكرواتية أن كثرة الإصابات وارتفاع أجرة بن ناصر قد لا يُحفّزان مسؤولي دينامو زغرب على شراء العقد، رغم إشارتها إلى أن المدير الرياضي زفونيمير بوبان هو مَن جلبه، ولا يُزال يُثمّن القدرات الفنية للدولي الجزائري.