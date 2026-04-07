بوعمامة يلتقي وزير الثقافة والفنون والاتصال الموريتاني

جدد الوزير الموريتاني شكره للجزائر لما تقدمه من دعم لنواكشوط

بحث وزير الاتصال، زهير بوعمامة، مع وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الموريتاني الحسين ولد مدو، العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في مجال الاعلام والاتصال.

ووفقا لما أفادت به وزارة الاتصال، سمح اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء، 7 أفريل، على هامش أشغال الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية الموريتانية، باستعراض اتفاقيات التعاون التي تمّ التوقيع عليها، حيث دعا الجانبان إلى تعزيز وتكثيف التنسيق بين المؤسسات الإعلامية في الجزائر وموريتانيا، في إطار هذه الاتفاقيات، خاصة ما يتعلق بالتكوين وتبادل الخبرات في مجال رقمنة الأرشيف السمعي البصري، وكذا تبادل الزيارات بين الطرفين في إطار تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات.

وأكّد وزير الاتصال، زهير بوعمامة، حرص الجزائر على تعزيز التعاون مع مويتانيا في مجال الاتصال، وبحث كل فرص الشراكة الممكنة في ظل الديناميكية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين، والحرص الذي يبديه قائدا البلدين على تعميقها وتعزيزها في مختلف المجالات.

الحسين ولد مدو أشاد من جانبه، بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين، مُجدِّدا شكره لما تقدمه الجزائر من دعم لموريتانيا، ومؤكداً على ضرورة توطيد أواصر التعاون في المجال الإعلامي، وبلورة برنامج عمل ثنائي، يهدف إلى تبادل الخبرات وتنسيق الرؤى، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين الجزائري والموريتاني.

ليوجه الوزير الموريتاني دعوة للوزير بوعمامة لزيارة موريتانيا لحضور مراسم وضع حجر الأساس لإنجاز دار للصحافة في موريتانيا، تجسيداً لالتزام الرئيس عبد المجيد تبون، كخطوة تعكس عمق الشراكة والروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.