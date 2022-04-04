بوغالي: الجزائر ملتزمة بشراكتها الاستراتيجية مع روسيا

تزامنا مع تواجد لعمامرة على رأس وفد عربي في موسكو..

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، التزام “الجزائر بشراكتها الاستراتيجية المعمقة مع روسيا ودعا إلى استغلال كل الإمكانات المتاحة لتنويع مجالات التعاون مثمنا في هذا السياق ما حققه التعاون العسكري بين البلدين”.

وشدد بوغالي خلال استقباله سفير روسيا بالجزائر، ايغور بيلاييف، الاثنين، أن “العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين والتي يطبعها تاريخ حافل من الإنجازات”، ودعا في هذا السياق إلى “تطوير التعاون على المستوى البرلماني، لا سيما بعد تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة مع روسيا مؤخرا”.

وبخصوص الأحداث العالمية الراهنة، أكد رئيس المجلس بحسب بيان للهيئة التشريعية، أن الجزائر “تنتهج مقاربة سلمية لحل الأزمات تعتمد على الحوار والمفاوضات، وفي هذا المقام دعا بوغالي إلى توحيد المعايير في التعامل مع الأزمات”.

من جهته، أشاد السفير بيلاييف بـ”مستوى التعاون الذي يجمع البلدين على شتى الأصعدة”، وأضاف، بخصوص التعاون البرلماني، أن “الجانب الروسي على وشك تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة للتنسيق مع نظيرتها الجزائرية”.

في سياق آخر، شكر السفير “الجزائر على موقفها المتزن حيال الأزمة الأوكرانية، كما أثنى على المواقف التي عبر عنها البرلمانيون الجزائريون الذين شاركوا مؤخرا بإندونيسيا في أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي”.

وفي سياق العلاقات الجزائرية الروسية، أجرى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، زيارة إلى موسكو رفقة وزراء خارجية كل من الأردن، السودان، العراق ومصر، فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمباشرة مشاورات مع الجانب الروسي، تتبعها زيارة إلى العاصمة البولندية وارسو للقاء الطرف الأوكراني.

وأفاد بيان الخارجية، أن “الوزراء العرب سيستمعون إلى مواقف وانشغالات الطرفين على ضوء آخر التطورات الأمنية والسياسية للأزمة في أوكرانيا، كما سيبحثون آفاق وسبل مساهمة مجموعة الاتصال العربية في مساعي التهدئة والتخفيف من حدة التوتر، وصولا إلى تقريب وجهات النظر بما يسمح بالتعجيل في التوصل إلى حل سياسي يرتكز على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويأخذ بعين الاعتبار انشغالات كل الأطراف”.

وبحسب الخارجية “تندرج هذه الجولة في إطار برنامج عمل مجموعة الاتصال العربية، على المستوى الوزاري، التي أقر مجلس وزراء جامعة الدول العربية تشكيلها خلال دورته الـ157، المنعقدة في التاسع من مارس الفارط بالقاهرة، لتولي متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالقضية الأوكرانية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة”.