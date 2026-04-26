تجنيد ولاة الجمهورية للوقوف على جاهزية المنشآت المعنيّة بالحج

لأجل تنظيم محكم للنقل وتوفير أفضل الظروف للاستقبال والمرافقة

تتواصل عبر مختلف ولايات الوطن، في إطار التحضيرات الجارية لموسم الحج المقبل، الترتيبات التنظيمية واللوجستية الرامية لضمان تنظيم محكم لعملية نقل الحجاج وتوفير أفضل الظروف لاستقبالهم ومرافقتهم، حسب ما أورده، الأحد، بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وأوضح ذات المصدر أنه “في إطار التحضيرات الجارية لموسم الحج 1447هـ/2026م، وتنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، الرامية إلى ضمان تنظيم محكم لعملية نقل الحجاج وتوفير أفضل الظروف لاستقبالهم ومرافقتهم، تتواصل عبر مختلف ولايات الوطن الجهود الميدانية لضبط الترتيبات التنظيمية واللوجستية الخاصة بهذه العملية”.

وفي هذا السياق، يقوم ولاة الجمهورية عبر مختلف الولايات بخرجات ميدانية من أجل “الوقوف على جاهزية الهياكل والمنشآت المعنية، لاسيما المطارات، من أجل ضمان انسيابية عملية نقل الحجاج الميامين نحو البقاع المقدسة في أحسن الظروف”.

وقد شملت هذه التحضيرات “تهيئة فضاءات استقبال مخصصة للحجاج مجهزة بكل وسائل الراحة، مع الحرص على ضمان جاهزيتها التامة قبل انطلاق الرحلات”، بما يضمن تكفلا لائقا وانسيابية في مختلف مراحل الاستقبال والتوجيه”، يضيف المصدر.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على “ضرورة توحيد الجهود والتنسيق المحكم بين مختلف المصالح المتدخلة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الرحلات، احترام الآجال، تحسين ظروف العبور على مستوى المطارات، تنفيذا لتعليمات الوزير، ذات الصلة بتحسين خدمة النقل العمومي”.

وفي السياق ذاته، لفت نفس المصدر إلى أن الهياكل المخصصة لاستقبال الحجاج تعرف أشغال تهيئة وتحسين، حيث أعطيت تعليمات بـ”ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز مع احترام معايير الجودة، بهدف توفير ظروف استقبال ملائمة تليق بضيوف الرحمان”.

وبالموازاة مع ذلك، يتواصل تنظيم اللقاءات التكوينية والتوعوية لفائدة الحجاج، تتضمن شروحات مفصلة حول مختلف مراحل أداء المناسك، إلى جانب تقديم إرشادات دينية وصحية وتنظيمية، لاسيما ما تعلق بإجراءات السفر، الإقامة والتنقل، بما يساعد الحجاج على الاستعداد الجيد وأداء مناسكهم في أحسن الظروف، وفقا لما تضمنه البيان ذاته.