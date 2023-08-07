تحديد تاريخ 9 سبتمبر موعدا للدخول الجامعي

الوزارة تعلن عن خلية إصغاء لفائدة الطلبة الجدد

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد الدخول الجامعي لموسم 2023-2024، والذي سيكون يوم السبت 9 سبتمبر المقبل بالنسبة للطلبة، فيما يلتحق الأساتذة بمناصب عملهم يوم 2 سبتمبر.

وحسب تعليمة للوزارة وجّهتها إلى رؤساء الندوات الجهوية ومديري مؤسسات التعليم العالي، فإنه تحسبا للدخول الجامعي 2023-2024، لاسيما في شقه البيداغوجي، فإنه قد تقرر اعتماد رزنامة خاصة لتحضير انطلاق الأنشطة البيداغوجية والتي تستدعي جملة من التدابير يتعين عليهم اتخاذها والسير على تنفيذها.

وأمرت التعليمة بدعوة الأساتذة إلى الالتحاق بمناصب عملهم يوم السبت 2 سبتمبر 2023 صباحًا لإمضاء محاضر استئناف العمل، طبقا للقرار رقم 1351 المؤرخ في 04 أكتوبر 2022، مع تحديد يوم السبت 9 سبتمبر 2023 صباحًا من جهة، تاريخا لانطلاق الدروس على مستوى كل مؤسسات التعليم والتكوين العلميين، وذلك بالنسبة لأطوار التكوين المختلفة، ومن جهة أخرى، موعدا للإعلان الرسمي عن افتتاح السنة الجامعية 2023-2024.

وتقرر، أيضا، تحديد الفترة من 2 إلى 8 سبتمبر 2023 للضبط النهائي للنشاطات البيداغوجية الخاصة ببداية السداسي الأول للسنة الجامعية، والمتمثلة أساسا في تنظيم عملية استقبال الطلبة، لاسيما الجدد منهم وتنظيم الاجتماعات التحضيرية على مستوى الأقسام ومسؤولي الشُعب والتخصصات، لتسطير ورقة الطريق للسداسي الأول وتشكيل اللجان البيداغوجية وفرق التكوين وضبط جداول التوقيت الخاصة بتوزيع الأعباء البيداغوجية مع مراعاة البرامج البيداغوجية المعتمدة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن وضع خلية إصغاء تحت تصرف حاملي البكالوريا الجدد، بغية التواصل مع الوصاية لطلب أي توضيحات.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها تضع تحت تصرف حاملي البكالوريا الجدد (دورة جوان 2023) “رقمين هاتفيين يمكنهم التواصل من خلالهما مع الوزارة، لأي استفسار أو طلب توضيحات وهما: 023238077/023238057″، وحدّدت الوصاية مواعيد استقبال الاتصالات من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الثامنة مساء، وذلك طيلة مدة التسجيلات الجامعية النهائية.