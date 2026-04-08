تحضيرا لكأس إفريقيا.. مبارتان وديتان للمنتخب الجزائري لـ”الفوتسال” أمام مصر

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة تحضيراته، استعدادا لكأس أمم إفريقيا المقبلة.

ودخل المنتخب الوطني لـ”الفوتسال”، أول أمس الاثنين في تربص تحضيري بالعاصمة، يمتد إلى يوم 15 أفريل الجاري.

وستتواصل التحضيرات بالجزائر العاصمة إلى غاية الجمعة المقبل، قبل أن يتنقل المنتخب إلى القاهرة، تحسبا لمواجهة المنتخب المصري.

وسيواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة نظيره المصري في مبارتين وديتين يومي 12 و14 أفريل، بقاعة الدكتور حسن مصطفى الدولية بمدينة 6 أكتوبر.