-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تحضيرا لكأس إفريقيا.. مبارتان وديتان للمنتخب الجزائري لـ”الفوتسال” أمام مصر

عمر سلامي
  • 88
  • 0
ح.م
يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة تحضيراته، استعدادا لكأس أمم إفريقيا المقبلة.

ودخل المنتخب الوطني لـ”الفوتسال”، أول أمس الاثنين في تربص تحضيري بالعاصمة، يمتد إلى يوم 15 أفريل الجاري.

وستتواصل التحضيرات بالجزائر العاصمة إلى غاية الجمعة المقبل، قبل أن يتنقل المنتخب إلى القاهرة، تحسبا لمواجهة المنتخب المصري.

وسيواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة نظيره المصري في مبارتين وديتين يومي 12 و14 أفريل، بقاعة الدكتور حسن مصطفى الدولية بمدينة 6 أكتوبر.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد