ترامب يكشف موعد الاتفاق مع إيران.. وهذا ما قاله عن العدوان ضد لبنان!

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحراز تقدم في المباحثات الجارية مع إيران، متوقعا التوصل إلى مذكرة تفاهم خلال الأسبوع المقبل، كما أعطى توضيحات بخصوص العدوان على لبنان.

وقال ترامب في تصريحات أدلى بها لشبكة “ABC News” الأمريكية، إن المفاوضات مع طهران واجهت “تعثرا طفيفا” خلال الفترة الماضية، مؤكدا نجاحه في تجاوز العقبات التي أعاقت سير المحادثات.

وأضاف إن سبب التعثر يعود إلى استياء الجانب الإيراني من الهجمات الصهيونية على لبنان، مشيرا إلى أنه أجرى سلسلة من الاتصالات أسفرت عن تفاهمات هدفت إلى منع مزيد من التصعيد بين الاحتلال وحزب الله.

وأوضح أن التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران يبقى الخيار الأفضل مقارنة بأي مواجهة عسكرية جديدة، معتبرا أن الحلول الدبلوماسية أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار في المنطقة وحماية المصالح الدولية.

وجات تصريحات ترامب بعدما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بأن حكومة البلاد أوقفت المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، احتجاجا على سلوك الاحتلال في لبنان.

وفي سياق متصل، كشف ترامب في تدوينة عبر منصته تروث سوشيال أنه أجرى اتصالات مباشرة مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعيا إياه إلى عدم تنفيذ هجوم واسع على العاصمة اللبنانية بيروت.

كما أشار إلى وجود اتصالات غير مباشرة مع حزب الله، مؤكدا أن الجانبين وافقا على الامتناع عن تنفيذ هجمات متبادلة خلال المرحلة الحالية، في محاولة للحفاظ على الهدوء ومنع توسع دائرة المواجهة.

وجاءت هذه الاتصالات في ظل تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وتلويح باستهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، عشية جولة مفاوضات مرتقبة بين بيروت وتل أبيب بالعاصمة الأمريكية واشنطن.