ترامب يلتقي الأمين العام لحلف الناتو

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، وسط تصاعد التوترات في العلاقات الأمريكية مع الحلف بسبب الحرب مع إيران.

وأفادت وسائل إعلام دولية أنه من المتوقع أن يناقش روته استئناف التجارة البحرية بشكل طبيعي بعد الارتفاعات الأخيرة في أسعار الطاقة، وقد يحاول تخفيف حدة انتقادات ترامب العلنية لحلف الناتو مع تسليط الضوء على جهود الدول الأوروبية لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وأشار مسؤول في الناتو إلى نوايا روته خلال اجتماعهما لتعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية ومعالجة النزاعات في إيران وأوكرانيا.

وقد وصف ترامب مؤخراً الناتو بأنه “نمر من ورق”، معرباً عن خيبة أمله من دعم الحلف خلال الصراع الدائر.

وأشار إلى أن التركيز على الشرق الأوسط قد يؤثر على المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، مما أثار مخاوف لدى الأعضاء الأوروبيين في الناتو بشأن أمن أوكرانيا، الذي يُعد أولوية بالنسبة لهم.

كما هدد ترامب مؤخراً بالانسحاب من الحلف، منتقداً الدول الأوروبية لعدم دعمها حملة القصف الأمريكية الصهيونية على إيران.