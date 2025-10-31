ترشيح نجل نتنياهو لهذا المنصب يثير ضجة في تل أبيب!

أثار ترشيح حزب الليكود لنجل نتنياهو، في منصب رفيع بالمنظمة الصهيونية العالمية، موجة واسعة من الجدل والانقسام، وصلت إلى حد وصف الخطوة بأنها “ستجعل هرتزل يتقلب في قبره”.

وبحسب ما أورده موقع “تايمز أوف إسرائيل”، فقد رشّح الحزب مساء الأربعاء يائير نتنياهو لعضوية مجلس إدارة المنظمة، وتحديدا لتولي قسم الإعلام والعلاقات العامة، وهو منصب يمنحه مكتبًا وسيارة وراتبًا يعادل راتب وزير في الحكومة.

لكن وزارة الثقافة في الليكود، برئاسة ميكي زوهار، أعلنت تأجيل التصويت على التعيين لمدة أسبوعين، بعد تصاعد حدة الاعتراضات من أحزاب المعارضة، التي رأت في القرار “محسوبية سياسية فجة”.

ووصفت قيادة حزب “يش عتيد” الترشيح بأنه “قرار حقير”، مؤكدة أنها لن توقّع على أي اتفاق يتيح تمرير التعيين، وقال زعيم الحزب يائير لابيد بلهجة حاسمة: “لن يحدث ذلك، نقطة أول السطر.”

من جهته، هاجم رئيس حزب “الديمقراطيون”، يائير جولان، نجل نتنياهو قائلا إنه “شخص كرّس حياته للتدمير والانقسام” و”غير مؤهل لتمثيل الشعب اليهودي”.

في المقابل، دافع ميكي زوهار عن الخطوة معتبرًا أن الهجوم عليها “عاصفة غير مبررة”، مشيرًا إلى أن أحزاب اليسار مارست التعيينات العائلية ذاتها في الماضي، وكتب على منصة “إكس” أن الحزب يسعى فقط إلى “تعزيز النشاط الصهيوني في الشتات”.

وأشارت مصادر في المنظمة الصهيونية العالمية إلى أن الخطوة تهدد بانهيار اتفاق التوافق الذي تم التوصل إليه مؤخرا حول توزيع المناصب بين الكتل السياسية.

فبموجب الاتفاق، كان يُفترض أن يتولى الحاخام دورون بيريز، والد القبطان الذي قُتل في هجوم حماس في 7 أكتوبر، رئاسة المنظمة، على أن يُستبدل في منتصف ولايته بممثل عن “يش عتيد”.

فيما يتولى مير كوهين من الحزب نفسه رئاسة الصندوق القومي اليهودي، قبل أن يُسلَّم المنصب في منتصف المدة إلى ممثل عن الليكود.

وقال مصدر في المنظمة إن الترتيبات كانت تمثل “تسوية متوازنة بين الكتل الليبرالية والمحافظة”، مضيفا أن “محاولات الفصائل اليمينية للسيطرة على المؤسستين أُحبطت بفضل الموقف الموحد للأحزاب التعددية”، وفق arabic.euronews