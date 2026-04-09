اقتصاد
لتعزيز التنسيق بين القطاعات

تنصيب مجلس التوجيه الخاص بالهيئة الجزائرية للاستيراد

وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
جانب من مراسم التنصيب

أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، على تنصيب مجلس التوجيه الخاص بالهيئة الجزائرية للاستيراد، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة في مجال الاستيراد وإرساء مقاربة أكثر نجاعة في تسيير هذا الملف، وفق بيان للوزارة.

وأوضح الوزير، خلال مراسم التنصيب التي جرت بحضور ممثلين عن عدة قطاعات وزارية معنية، أن إنشاء هذا المجلس يشكل محطة هامة لتحسين أداء منظومة الاستيراد، بما يسمح بمواكبة التحولات الاقتصادية والاستجابة لمتطلبات التنمية.

كما شدد على أهمية اعتماد آليات فعالة للمتابعة والتقييم لعمل الهيئة الجزائرية للاستيراد، بما يضمن تعزيز فعاليتها وتحسين نتائجها على أرض الواقع.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات العمومية الرامية إلى تطوير منظومة الاستيراد، من خلال تعزيز التكامل بين مختلف المتدخلين وضمان تنسيق أفضل يخدم التوازن الاقتصادي الوطني.

