من أبرز الإطارات البنكية في الجزائر بخبرة مهنية تتجاوز 37 سنة

أشرف وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، صبيحة السبت 18 جويلية 2026، على مراسم تنصيب مصطفى بن علقمة مديرا عاما للبنك الوطني الجزائري، وذلك خلال مراسم احتضنتها وزارة المالية، بحضور أعضاء مجلس إدارة البنك وإطارات من القطاع.

ويأتي هذا التعيين في إطار تعزيز مسار تحديث القطاع البنكي والاستفادة من الخبرات الوطنية التي راكمت تجربة طويلة في مجال التسيير المصرفي والتمويل، بما ينسجم مع الإصلاحات التي يشهدها القطاع المالي.

ويعد مصطفى بن علقمة من أبرز الإطارات البنكية في الجزائر، حيث يمتلك خبرة مهنية تتجاوز 37 سنة قضاها في القرض الشعبي الجزائري، تدرج خلالها في عدد من المناصب القيادية المرتبطة بتمويل المؤسسات، وتحليل المخاطر، وتقييم المشاريع الاستثمارية.

وشغل بن علقمة منصب مدير عام مساعد بالقرض الشعبي الجزائري منذ شهر ماي 2010 إلى غاية تعيينه مديرا عاما للبنك الوطني الجزائري، كما سبق له أن تولى منصب مدير مركزي بين فيفري 2001 وماي 2010، حيث أشرف على فرق مختصة في تحليل وإدارة مخاطر القروض وتمويل المؤسسات.

وقبل ذلك، شغل منصب رئيس قسم مركزي بين جويلية 1997 وفيفري 2001، وكان مكلفا بدراسة وتحليل طلبات القروض الخاصة بالمؤسسات، كما تولى منصب رئيس قطاع التقييم من فيفري 1991 إلى جويلية 1997، حيث أشرف على تقييم مشاريع الاستثمار، واستهل مسيرته المهنية سنة 1989 بمنصب مكلف رئيسي بالدراسات على المستوى المركزي.

أما على المستوى الأكاديمي، فقد تحصل على ليسانس في العلوم الاقتصادية، تخصص مالية من جامعة الجزائر سنة 1986، ثم نال دبلوم الدراسات العليا في البنوك والمالية من المعهد الدولي للتمويل في تونس خلال الفترة الممتدة بين 1987 و1989، قبل أن يعزز تكوينه بدبلوم متخصص في البنوك والمؤسسات من مركز التكوين التابع للوكالة الفرنسية للتنمية بمدينة مرسيليا الفرنسية خلال الفترة 2000-2001.

ويُنتظر أن يقود المدير العام الجديد للبنك الوطني الجزائري مرحلة جديدة من تطوير المؤسسة البنكية، لاسيما في مجالات الرقمنة، وتحديث الخدمات، والصيرفة الإسلامية وتعزيز تمويل الاستثمار، ومواكبة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تعرفها البلاد.