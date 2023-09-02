-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه من المستوى الثاني: أمطار غزيرة ورعود عبر 10 ولايات   
اقتصاد

توقعات باقتراب سعر النفط من 100 دولار في 2024

الشروق أونلاين
  • 225
  • 0
توقعات باقتراب سعر النفط من 100 دولار في 2024
أرشيف
النفط

رفع بنك الاستثمار البريطاني “باركليز” توقعاته لأسعار النفط الخام عام 2024 المقبل، إلى مستوى 97 دولارا للبرميل من خام برنت.

ويرجّح خبراء المصرف البريطاني أن يؤدي تباطؤ نمو إمدادات النفط من خارج تحالف أوبك +، فضلا عن استمرار خفض الإنتاج من دول المجموعة، إلى ارتفاع أسعار النفط.

وأعلنت السعودية مطلع أوت الماضي، عن تمديد الخفض التطوّعي لإنتاجها من النفط، بمقدار مليون برميل يوميا، ليشمل شهر سبتمبر.

وستراجع إنتاج السعودية من النفط في سبتمبر 2023، إلى ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا. بموجب الخفض التطوّعي الذي يضاف إلى خفض سابق يمتدّ حتى نهاية ديسمبر 2024.

بدورها، قررت الجزائر في وقت سابق، تخفيض إنتاجها من النفط بمقدار 20 ألف برميل يوميا خلال شهر أوت الجاري، “كجزء من الجهود المشتركة لـ أوبك +”.

مقالات ذات صلة
تراجع الإمدادات الأمريكية وانقلاب الغابون ترفع أسعار النفط

تراجع الإمدادات الأمريكية وانقلاب الغابون ترفع أسعار النفط

تنصيب لجنة عمل مشتركة بين وزارة الصيد البحري و”بدر بنك”

تنصيب لجنة عمل مشتركة بين وزارة الصيد البحري و”بدر بنك”

مجمع سونلغاز و”سونبال” البوركينابية يبحثان مجالات التعاون

مجمع سونلغاز و”سونبال” البوركينابية يبحثان مجالات التعاون

الخارجية الصينية: اليابان تنشر مخاطر التلوث النووي إلى بقية العالم

الخارجية الصينية: اليابان تنشر مخاطر التلوث النووي إلى بقية العالم

سعيّد ينهي مهام مدير شركة أنبوب الغاز العابر لتونس

سعيّد ينهي مهام مدير شركة أنبوب الغاز العابر لتونس

جزائريون يتنافسون على التأهيل في ريادة الأعمال والمشاريع

جزائريون يتنافسون على التأهيل في ريادة الأعمال والمشاريع

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد