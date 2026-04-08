حالة الطقس: رياح ودرجات حرارة مرتفعة عبر هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، ليوم الأربعاء، من هبوب رياح وزوابع رملية عبر بعض الولايات الجنوبية مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة على المناطق الساحلية والداخلية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر، فإن النشرية تخص ولايات: عين قزام، بني عباس، تمنراست، تندوف، البيض، النعامة وبشار.

وبالنسبة للوضعية الجوية المرتقب تسجيلها على باقي الولايات، فستكون من مستقرة إلى صافية مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والداخلية.