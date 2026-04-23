حج 2026: تحضيرات مكثفة لضمان موسم منظم وآمن

في إطار الاستعدادات المكثفة لموسم الحج لسنة 1447هـ/2026م، تواصل السلطات المعنية تعزيز تنسيقها لضمان تنظيم محكم لرحلات الحجاج الجزائريين وتوفير أفضل الظروف لأداء المناسك، من خلال عقد لقاءات دورية تجمع مختلف المتدخلين في هذه العملية.

وفي هذا الإطار، ترأس مساء الأربعاء، الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، معاش، اجتماعا تنسيقيا خصص لرحلات الحج، بحضور المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، والرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، إلى جانب ممثلي الدوائر الوزارية المشاركة في تنظيم العملية”.

‎وقد خصص جدول أعمال الاجتماع لدراسة ومتابعة آخر التحضيرات الخاصة برحلات الحج، وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات لضمان الجاهزية التامة و الحرص الدائم على حماية حقوق الحجاج الجزائريين وتوفير كافة سبل الراحة لهم, تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد”.

‎ويأتي هذا اللقاء حسب بيان للديوان، ليعكس تضافر جهود الدولة الجزائرية بكافة قطاعاتها من أجل تمكين حجاجنا الميامين من أداء مناسكهم في أحسن الظروف.

من جهتها، أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، الأربعاء، عن برنامجها الخاص بنقل الحجاج، مؤكدة جاهزيتها الكاملة لتأمين موسم الحج لهذه السنة، من خلال تسخير كافة الإمكانيات البشرية والتقنية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن أول رحلة نحو البقاع المقدسة ستنطلق يوم 29 أفريل، على أن تنطلق رحلات العودة ابتداء من الفاتح جوان.

وفي هذا السياق، ستتولى الخطوط الجوية الجزائرية تسيير 88 رحلة، وهو ما يمثل 50 بالمائة من إجمالي برنامج الرحلات المخصص لموسم الحج.

وفي هذا الإطار، ستنظم العملية بالتنسيق مع الخطوط السعودية وطيران “ناس”، من خلال برمجة 176 رحلة لنقل نحو 41 ألف و300 حاج.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية نقل الحجاج ستشمل 12 مطارا عبر مختلف ولايات الوطن، بهدف تقريب الخدمة وتسهيل تنقل الحجاج.

وأكدت الشركة استكمال كافة الترتيبات التنظيمية واللوجستية، مع الالتزام بمعايير السلامة والأمن، بالتنسيق مع الديوان الوطني للحج والعمرة، بما يضمن السير الحسن لهذا الموعد الديني.