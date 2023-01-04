-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

حماية المستهلك: حجز مصاحف بألوان ورموز المثلية (صور)

نادية شريف
  • 889
  • 0
حماية المستهلك: حجز مصاحف بألوان ورموز المثلية (صور)
أرشيف
مصحف برموز المثلية

كشفت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك، عن حجز أعداد كبيرة من المصحف الشريف تحمل ألوان ورموز المثلية.

وبحسب ما أفادت المنظمة عبر حسابها على فيسبوك فإن بلادنا تشهد حملة شرسة ضذ العقيدة الإسلامية وأعراف مجتمعنا بمختلف الطرق والوسائل.

وأضاف البيان أن الخطير في الأمر هو إنتشار هذه المصاحف حتى في بيوت الله، داعيا إلى ضرورة الوعي ضد هذه الظاهرة الخبيثة والدخيلة.

وبدأت وزارة التجارة، الثلاثاء، حملة تحسيسية وطنية حول المنتوجات التي تحمل رموزا وألوانا تمس بالعقيدة الدينية والقيم الأخلاقية للمجتمع.

وفي السياق، كشف وزير التجارة كمال رزيق، عن حجز أكثر من 38 ألف لعبة من بينها أدوات مدرسية تحمل ذات الألوان والرموز.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذه الحملة تهدف لنشر الوعي لدى المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين حول المخاطر التي تنجر عن تداول هذه المنتوجات في السوق الوطنية.

وأشار البيان إلى تسجيل حالات لوجود رموز وألوان غير أخلاقية، “في ألعاب الأطفال، والأدوات المدرسية، والملابس، وحتى المصحف الشريف“.

مقالات ذات صلة
بثروة مستقرة.. هذا ترتيب عائلة ربراب ضمن الأغنى عربيا  

بثروة مستقرة.. هذا ترتيب عائلة ربراب ضمن الأغنى عربيا  

أفضل ما تفعله في بداية العام الجديد.. حسب سفيرة بريطانيا بالجزائر!

أفضل ما تفعله في بداية العام الجديد.. حسب سفيرة بريطانيا بالجزائر!

3 نبوءات لستيف جوبز حول الكومبيوتر عام 1985 تحققت

3 نبوءات لستيف جوبز حول الكومبيوتر عام 1985 تحققت

بالفيديو.. 6 أشهر سجنا لنائبين في السنغال بعد عراك في البرلمان

بالفيديو.. 6 أشهر سجنا لنائبين في السنغال بعد عراك في البرلمان

وفاة الشاعر والأديب محمد الأخضر عبد القادر السائحي

وفاة الشاعر والأديب محمد الأخضر عبد القادر السائحي

الجزائري أحمد بوفتحة يتأهل للمراحل النهائية لبرنامج “امير الشعراء”

الجزائري أحمد بوفتحة يتأهل للمراحل النهائية لبرنامج “امير الشعراء”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد