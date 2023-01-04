حماية المستهلك: حجز مصاحف بألوان ورموز المثلية (صور)

كشفت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك، عن حجز أعداد كبيرة من المصحف الشريف تحمل ألوان ورموز المثلية.

وبحسب ما أفادت المنظمة عبر حسابها على فيسبوك فإن بلادنا تشهد حملة شرسة ضذ العقيدة الإسلامية وأعراف مجتمعنا بمختلف الطرق والوسائل.

وأضاف البيان أن الخطير في الأمر هو إنتشار هذه المصاحف حتى في بيوت الله، داعيا إلى ضرورة الوعي ضد هذه الظاهرة الخبيثة والدخيلة.

وبدأت وزارة التجارة، الثلاثاء، حملة تحسيسية وطنية حول المنتوجات التي تحمل رموزا وألوانا تمس بالعقيدة الدينية والقيم الأخلاقية للمجتمع.

وفي السياق، كشف وزير التجارة كمال رزيق، عن حجز أكثر من 38 ألف لعبة من بينها أدوات مدرسية تحمل ذات الألوان والرموز.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذه الحملة تهدف لنشر الوعي لدى المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين حول المخاطر التي تنجر عن تداول هذه المنتوجات في السوق الوطنية.

وأشار البيان إلى تسجيل حالات لوجود رموز وألوان غير أخلاقية، “في ألعاب الأطفال، والأدوات المدرسية، والملابس، وحتى المصحف الشريف“.