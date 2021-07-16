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الجزائر

حوادث المرور.. لجنة الفتوى تؤكد مسؤولية السائق

الشروق أونلاين
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حوادث المرور.. لجنة الفتوى تؤكد مسؤولية السائق

قالت لجنة الفتوى التابعة لوزراة الشؤون الدينية، أن الحوادث التي تنتج عن المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية والسائق مسؤول عنها.

وأكدت اللجنة، الخميس، في بيان لها حمل رقم 30، أن السائق يتحمل مسؤولية الحادث وما ينتج عنها من أضرار في البدن أو في المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر.

 وأوضحت اللجنة أن مختلف المجامع الفقهية أكدت على أن احترام قانون المرور من الواجبات الشرعية لأنه موضوع لحفظ أرواح الناس من الهلاك عملا بقاعدة “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن الواجب من احترام قانون المرور هو حفظ النفس الذي يأتي في الرتبة الثانية من الكليات الخمس في الشرع فمن خالفه فقد خالف أمرا مشروعا.

لجنة الفتوى

لجنة الفتوى

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التعليقات
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  • محمد محمدي

    الفتوى عير ملزمة كما يقول العلماء. هذه الفتوى خطوة طال انتظارها منذ زمن بعيد. كم كنا نتمنى ان تكون هذه الفتوى بلغة دارجة تقرأ بالمساجد على مسامع المصلين. و بحكم عدم الزاميتها، هل يمكن لرجال القانون ان يتهموا السائق المتسبب في حالة وفاة بالقتل العمدي ام ثبت عدم احترامه لقوانين المرور؟ من نظري ، القاضي اصبح حرا في اصدار تحكام قاسية برجوعه الى فحوى هذه الفتوى المباركة. كمثال، من تجاوز سرعة 120 كلم بالساعة و تسبب في وفاة شخص تكون محكوميته كمحكومية القاتل العمد و الله أعلم.

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  • Youssef

    مسألة الفتاوي الدينية هي مجالات كايات الحقوق كيف يعقل في الجزاءر بلد مستقل يفصا الديني عن الحقوقي. كلاهما مسلمين و هل الطالب في الجامعة بوذي او مسيحي؟ اهل الدين هم اهل الحكم لان اصل الحقوق الحكمة و اصل الحكمة التجربة و اصل التجربة الوقت و اصل الوقت مكتوب في كتب التاريخ. كلية الحقوق تابعة لكلية التاريخ. نصف القران تاريخ. 😂😂 الجزاءر لها كل القدرات لاكنها مخلطة و مبعثرة . و هاذا طبيعي لاننا مررنا على مراحل استعمارية فيها فواءد و فيها مساوء. خذ الفواءد و داوم عليها و اعمل على تقليل تأثيرات المساوء و لا تدخل في حرب لاقلاعها من جدورها فانك لا تقدر. لان المشكل قد يكون نفسي اكثر منه مادي. و هاذا من اختصاص كليات علم النفس. لو تعكيه الى حقوقي لا يبيض الى قوانين ردعية ثم ردعية بالتصاعد و الةالي ليس له القدرات على تطبيق القوانين

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  • Youssef

    يا جماعة في افريقيا و الععالم العربي العلم مهمش و كان ليس له فاءدة. فضية حوادث المرور قضية تقنية ظراسية بحثة. الظراسات في الجامعات تاخذ هاذا المشكل بعين الاعتبار و كل كلية تاخذ نصيبها من كلية الطب الى كلية علم النفس الى كليات الهندسة. لماذا خلقت الجامعات و لماذا هناك بحوث و اطروحات هل هي الا وسيلة لاخذ ظبلوم ثم ترمى؟؟ رءيس بلدية لا يعرف حدود بلديته. فمن اين يأتي التطوير؟ الوالي اصبح يهتم بالامن ومن يقوم بدور التنمية في ولاية؟؟هل رايتم والي في جامعة يحضر اطروحة دكتورا؟؟ او على الاقل كل الولايات تشترط ارسال نسخة من كل الاطروحات. هناك خلل عند بناء الدولة الجزاءرية منذ الاستقلال. البنية كانت تحت ضروف امنية بقت على هاذا الحال. الرؤية الامنية تكغى على الرؤية الانتاجية. وفي الحقيقة هم متوازيتين . كل واحدة لها طرقها الخاصة . لا تدخل الطرق الانتاج في الامن و لا تدخل طرق الامن في الانتاج كما تدخل طرق البحث في الجامعات مع طرق البحث في الانتاج. لان المحيط هو اللذي يفرض علمه الخاص و لا تفرض عليه علمك عليه.

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  • avancer lalour

    وهل حلت الفتاوي مكان المحاكم و قانون العقوبات .. في جزائر العجائب ؟؟؟

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  • بن طالب

    ان حوادث الطرقات تعود لعدم احترام القانون ببلادنا وخاصة قوانين المرور ( الانسان الجزائري بطبعه وعادته واصله لا يعبا ولا يعترف بالقانون اطلاقا ) من طرف السائقين . كما يعود سبب هذه الجرائم الي عدم تقيد المقاولين الذين ينجزون الطرقات بدون المعايير الدولية المتفق عليها عالميا في بناء الطرقات كما لا ننسي دور مكاتب الدراسات التي من مهامها مراقبة انجاز الطرقات حسب هذه المواصفات العالمية ( معظم مكاتب الدراسات يتلقون رشاوي بمعني مرتشون للسكوت عن الاخطاء في الانجازات ). اذن حوادث الطرقات -جرائم الطرقات او ارهاب الطرقات -راجع لعدة عوامل فالجميع مسؤول من الرئيس الي مديرية النقل الي المقاول الي مكاتب الدراسات الي المواطن بمعني السائق كلهم متهمون

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