خلال أسبوع.. القضاء على 6 إرهابيين وتوقيف 9 عناصر دعم

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، عن القضاء على 6 إرهابيين وتوقيف 9 عناصر دعم خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 سبتمبر 2025، تم القضاء على 6 إرهابيين، واسترجاع 6 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، إلى جانب توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش 28 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 8 قناطير و53 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، إضافة إلى ضبط 170.142 قرص مهلوس.

الحصيلة كشفت كذلك عن توقيف 529 شخصا وضبط 23 مركبة و327 مولدا كهربائيا و220 مطرقة ضغط و03 أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن ﭭزام وجانت وإليزي.

وفي ذات الصدد، أوقفت عناصر الجيش 17 شخصا آخر وضبط رشاش ثقيل ومسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمينوف ومسدس آلي و10 بنادق صيد، بالإضافة إلى 31.635 لتر من الوقود و158 قنطار من مادة التبغ و2,65 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، خلال عمليات متفرقة.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية وإنقاذ 514 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، إلى جانب توقيف 671 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.