دراسة: نظافة الأسنان تحمي من مرض خطير

فضلا عن دورها في الحماية من التسوس، تحمي نظافة الأسنان من الإصابة بمرض خطير عند المكوث في المستشفى، حسب ما توصلت إليه دراسة حديثة.

فقد أظهر تحليل جديد لأكثر من 2700 مريضا في بوسطن الأمريكية، أن الحفاظ على نظافة الأسنان يمكن أن يقي من الإصابة بالالتهاب الرئوي في المستشفى.

حيث قام باحثان في علم الأوبئة، من مستشفى “بريغهام والنساء” في بوسطن، بتجميع بيانات من 15 تجربة سريرية، لأشخاص نظفوا أسنانهم عدة مرات يوميا.

ووجد الباحثان أن معدلات الإصابة بالالتهاب الرئوي المكتسب في المستشفى، كانت أقل بين المرضى الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي لتنظيف الأسنان مرتين أو أكثر كل يوم.

والالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى هو عدوى رئوية مميتة، تتراوح نسبة الإصابة بها بين نزلاء المستشفيات بين 1 في الـ50 إلى 1 في الـ200.