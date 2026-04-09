-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

رئيس الوزراء اللبناني يطلب من نظيره الباكستاني التأكيد على وقف إطلاق نار يشمل لبنان

الشروق أونلاين
  • 4
  • 0
ح. م
صورة أرشيفية.

طلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، من رئيس مجلس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التأكيد على أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان.

ووفقا لما نشرته رئاسة الحكومة اللبنانية، جاء ذلك خلال اتصال جمع اليوم الخميس، 9 أفريل، رئيس مجلس الوزراء اللبناني برئيس مجلس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وأشاد سلام خلال الاتصال بالجهود التي قام بها والتي أدّت إلى وقف إطلاق النار، وطلب منه “التأكيد أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل لبنان منعًا لتكرار الاعتداءات الإسرائيلية التي شهدناها أمس.”

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة يوم أمس الأربعاء، 8 أفريل، في لبنان، تسببت في مقتل 254 شخصا وإصابة 1165 آخرين.

ووفقا لذات المصدر، دان رئيس وزراء باكستان هذه الاعتداءات و”أكد أن بلاده تعمل لتأمين السلام والاستقرار فيه.”

وفي ذات السياق، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن إيران أعلنت للوسطاء الإقليميين أن مشاركتها في المفاوضات مع المسؤولين الأمريكيين في إسلام آباد تعتمد على وقف إطلاق النار في لبنان، محذرة من أنها قد تعيد النظر في قرارها بفتح مضيق هرمز”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد