رئيس جمهورية سيراليون يغادر الجزائر

غادر رئيس جمهورية سيراليون، جوليوس مادا بيو، الخميس، الجزائر بعد زيارة عمل دامت 3 أيام.

و كان في توديعه بأرضية مطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول نذير العرباوي ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف

وقبل مغادرته زار، رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو، مسجد الجزائر الكبير مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف.

وحسب ما أفاد به التلفزيون الجزائري فقد كان في استقبال رئيس جمهورية سيراليون من عميد المسجد محمد المامون القاسمي الحسيني.

وطاف جوليوس مادا بيو بأجنحة المسجد واستمع إلى عرض حول هذا الصرح الذي يحمل رسالة دينية واجتماعية وحضارية. يؤكد المصدر ذاته.