رحلات مستمرّة لنقل المصلّين إلى جامع الجزائر على متن حافلات “إيتوزا”

أعلنت عمادة جامع الجزائر يوم الأربعاء في بيان، عن إطلاق خطوط نقل منتظمة نحو الجامع. بالتنسيق مع المؤسّسة العمومية للنقل الحضريّ وشّبه الحضريّ لمدينة الجزائر وضواحيها (إيتوزا).

ويُشرع في تنفيذ برنامج الرحلات المنتظمة والمستمرة لنقل المصلّين نحو الجامع على متن حافلات “إيتوزا”. ابتداءً من الجمعة 8 أوت 2025. ويشمل البرنامج:

رحلتان من ساحة الشهداء، أيّام الجمعة، مرورًا بساحة أوّل ماي. ومن محطّة بن عكنون، مباشرة إلى الجامع.

رحلة من محطّات: مفتاح، والأربعاء، وخميس الخشنة (مرورًا بحمّادي)، وأولاد موسى (مرورًا بالرّغاية، الرّويبة والحميز). ومن سيدي عبد الله، مباشرة إلى الجامع.

من السبت إلى الخميس: رحلات من ساحة الشهداء، عبر ساحة أوّل ماي. ومن محطّة بن عكنون، باتجاه الجامع.

رحلاتٌ أخرى من محطّات: مفتاح، والأربعاء، وخميس الخشنة، وأولاد موسى. ومن سيدي عبد الله باتجاه الجامع.

وابتداء من الجمعة الماضية 1 أوت الجاري، تمّ فتح الجسر الشَّرْقِي المؤدي إلى الجامع من الجهة الشمالية للواجهة البحريَّة. الذي سيكون نقطة الوصول والتوقف لهذه الحافلات.

وسيستمر فتح هذا الجسر أمام المصلّين والزوّار، طيلة الموسم الصَّيْفِي. من العاشرة صباحًا إلى ما بعد صلاة العشاء يوم الجمعة، ومن الرَّابعة مساء إلى ما بعد صلاة العشاء في بقية أيام الأسبوع.

وجامع الجزائر، هو ثالث أكبر مساجد العالم، بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

ويشمل هذا الجامع قاعة صلاة كبيرة تتّسع لـ 120 ألف مصلّ. إلى جانب عدّة منشآت أخرى، على غرار “دار القرآن”، و”مركز حوار الحضارات”.