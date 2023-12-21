سكان غزة يمضون أياما دون طعام والمجاعة تطرق أبواب القطاع  

عائلة نازحة في قطاع غزة بدون ما يكفي من الغذاء.

حذر تقرير من خطر حدوث مجاعة في غزة خلال الأشهر الست المقبلة إذا استمر الصراع وتقييد وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

التقرير المعروف بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، والذي صدر اليوم، الخميس 21 ديسمبر، أكد أن جميع سكان غزة والبالغ عددهم حوالي 2.2 مليون شخص “يعانون من أزمة أو مستويات أسوأ من الانعدام الحاد للأمن الغذائي”.

كما أظهر التقرير أن 26 بالمائة من السكان قد استنفدوا إمداداتهم الغذائية وقدراتهم على التكيف ويواجهون جوعا كارثيا والجوع الحاد وهذا اعتمادا على بيانات من برنامج الأغذية العالمي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، إن البرنامج حذر على مدى أسابيع من وقوع هذه الكارثة. لتضيف أن الوضع أصبح يائسا بدون ضمان الوصول الإنساني الآمن والمستمر الذي طالبت به الوكالات الأممية.

وأفاد سابقا خبراء الأمن الغذائي في برنامج الأغذية العالمي بأن سكان غزة قد استنفدوا جميع مواردهم فيما انهارت سبل عيشهم، ودُمرت المخابز، وأصبحت المتاجر فارغة، ولا تستطيع الأسر العثور على الطعام.

وأخبر أناس في غزة موظفي برنامج الأغذية العالمي أنهم غالبا ما يمضون أياما كاملة دون تناول الطعام، وأن العديد من البالغين يعانون من الجوع حتى يتمكن الأطفال من تناول الطعام، وهو وضع لم يسبق له مثيل.

وشدد برنامج الأغذية العالمي على ضرورة توفير مزيد من المواد الغذائية الطارئة والمساعدات متعددة القطاعات لمنع انتشار الوفيات على نطاق واسع.

وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج “لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد الناس يتضورون جوعا. هناك حاجة إلى ضمان الوصول الإنساني كي تتدفق الإمدادات إلى غزة وفي جميع أنحائها، وكي يتمكن المدنيون من الحصول على المساعدات المنقذة للحياة بأمان”.

كما أكدت أن أهم ما تشتد الحاجة إليه الآن هو السلام مجددة دعوة البرنامج إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، ونادت العالم إلى العمل معا لإنقاذ الأرواح، حسب ما نشرته الأمم المتحدة.