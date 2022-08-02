شروط ضمان قروض الاستغلال للمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة

بنك التنمية المحلية يوقّع اتفاقية جديدة

تم الثلاثاء توقيع اتفاقية بين صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية المحلية، تهدف لضمان قروض الاستغلال لفائدة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتحدد اتفاقية التعاون “شروط وإجراءات منح الضمانات المالية المرتبطة بقروض الاستغلال التي يقدمها بنك التنمية المحلية لفائدة أصحاب المؤسسات، ويقوم صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتغطيتها بضمانات مالية”، حسب الشروحات المقدمة من طرف موقّعي الاتفاقية.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية، بمقر المديرية العامة لبنك التنمية المحلية، من قبل المدير العام للبنك، يوسف لالماس، والمدير العام للصندوق، الهادي تمام، بحضور مدير الذكاء الاقتصادي بوزارة الصناعة، مقداد عقون، وإطارات من الهيئتين.

وبالمناسبة، أبرز لالماس أن “هذه الاتفاقية المهمة والأولى من نوعها في القطاع المالي والمصرفي، ستسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زيادة على قروض الاستثمار فيما مضى، بضمان قروض الاستغلال”، مضيفا أن الهدف الأول من هذه الشراكة “الدفع بالاقتصاد الوطني من خلال تمويل استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد”.

وفي هذا الإطار، أوضح لالماس أن الاتفاق ينص على “دعم المؤسسات التي ترغب في الحصول على قروض بنكية ولا تملك القدرة على تسديد ضمان المشروع، حيث تقوم وكالات بنك التنمية المحلية الموجودة عبر كافة التراب الوطني بتوجيههم إلى صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي سيعمل على تغطية الأخطار المتعلقة بقروض الاستغلال الواجب الحصول عليها كضمانات من طرف المؤسسات بغية الحصول على قروض الاستغلال التي تمكن المؤسسات من تمويل شراء مواد أولية وتمويل تسيير خزينتها وتمويل أولي للتصدير في التجارة الخارجية”.

وأضاف أن الاتفاقية تشمل أيضا “تقديم ضمانات مالية لكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حديثة النشأة أو المؤسسات التي ترغب في توسعة نشاطها لتمكينهم من الوصول إلى القروض البنكية”، معتبرا أن “استقطاب هذه المؤسسات، التي تمثل أكثر من 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي الوطني، سيساعد في تحقيق الشمول المالي والتصدي للاقتصاد الموازي”.

وفي هذا الإطار، أكد أنه “سيتم العمل، بالتنسيق مع صندوق ضمان القروض من أجل تفعيل الحصول على قروض الاستغلال بطريقة عصرية وفعالة، عن طريق بوابة الكترونية، تسمح بتقديم طلب ضمان قروض الاستغلال والموافقة عليه من دون عناء التنقل إلى وكالات الصندوق ووكالات بنك التنمية المحلية مع ضمان “السرعة والفعالية في الإجابة على الطلبات”.