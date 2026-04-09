عطاف يناقش تطورات المفاوضات المتعلقة بتسوية القضية الصحراوية مع نظيرته الكندية

تحدث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الخميس، في مكالمة هاتفية تلقاها من نظيرته الكندية أنيتا أناند، حول تطورات مسار المفاوضات المتعلقة بتسوية قضية الصحراء الغربية. على ضوء أحكام قرار مجلس الأمن الأممي رقم 2797.

و​اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2797، في أكتوبر 2025، بمبادرة أمريكية. وهو يشجّع طرفي النزاع في الصحراء الغربية على التوصل إلى “حلّ سياسي عادل، يتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير”.

كما يحثّ القرار الطرفين على “المشاركة بحسن نية في مفاوضات، من دون شروط مسبقة. بهدف التوصل إلى حلّ نهائي ومقبول، يكفل تقرير مصير الشعب الصحراوي”.

من جهة أخرى، جدّدت الوزيرة الكندية خلال الاتصال التعبير عن تعازي سلطات بلادها للجزائر، على إثر وفاة رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال.

كما ناقش الوزيران “السُبل الكفيلة بإعطاء دفع للتعاون الثنائي. لاسيما من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين”، يضيف البيان.