قويدري: 11 مصنعا للمواد الأولية للأدوية تقلص الاستيراد بـ 2.7 مليار دولار

أكد وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، من ولاية أولاد جلال، أن هذه الأخيرة ستشهد قريباً إنجاز أول مصنع لإنتاج بعض المواد الأولية للأدوية انطلاقاً من بقايا التمور، مشيراً إلى أن الجزائر تستورد حالياً هذه المواد بما يفوق 35 مليون دولار سنوياً.

وأوضح الوزير، الثلاثاء، أن هذا المشروع يندرج ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق الأمن الدوائي، من خلال تقليص الاعتماد على الخارج في توفير المواد الأولية.

وفي هذا الإطار، كشف عن انطلاق مجمع صيدال في إنجاز خمسة مصانع للمواد الأولية، ستكون جاهزة قريباً، ما سيسمح بتقليص فاتورة الاستيراد بنحو 1.4 مليار دولار.

كما أشار إلى تسجيل 6 مشاريع إضافية، يُرتقب استلامها في آفاق 2028/2029، والتي ستمكن بدورها من تقليص فاتورة الاستيراد بقيمة 1.065 مليار دولار.

وباستكمال هذه المشاريع، ستتمكن الجزائر من خفض فاتورة استيراد المواد الأولية إجمالاً إلى 2.7 مليار دولار، أي بنسبة تتراوح بين 80 إلى 85 بالمائة، وهو ما اعتبره الوزير مكسباً هاماً نحو تحقيق الاكتفاء والأمن الصحي الكامل.