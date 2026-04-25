“كاف” تكشف عن برنامج مباريات أشبال “الخضر” في كأس إفريقيا 2026

كشفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عن برنامج مباريات الدور الأول لنهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.

وستجرى نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، في الفترة من 13 ماي إلى 2 جوان 2026 بالمغرب.

ويستهل المنتخب الجزائري الدور الأول بمواجهة غانا، يوم 14 ماي، على الساعة الثامنة ليلا.

ويواجه “الخضر” في المباراة الثانية منتخب جنوب إفريقيا، يوم 17 ماي، بداية من الساعة الخامسة مساءً.

ويختتم المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة مبارياته في الدور الأول، بمواجهة السنغال، يوم 20 ماي بداية من الساعة الثامنة ليلا.

وفي إطار تحضيراته لكأس إفريقيا، لعب المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة، وديته الأولى ضمن التربص الجاري، حيث انهزم أمام نظيره المصري بهدف دون رد.

ولعبت المباراة بمركز المنتخبات الوطنية التابع للاتحاد المصري، وشهد اللقاء أداء متوازنا من الجانبين، حيث أهدر “الخضر” عدة فرص سانحة، قبل أن ينجح المنتخب المصري في استغلال إحدى محاولاته في اللحظات الأخيرة، مسجلا الهدف الوحيد في المباراة.

وسيلتقي المنتخبان مجددا في ثاني مباراة ودية، هذا الإثنين، في ختام تربص أشبال المنتخب الوطني بمصر.