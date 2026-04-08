لاعب يُنْهَى موسمه.. وهذه هي عقوبة شاوشي

أنهت لجنة الانضباط، الأربعاء، موسم لاعب اتحاد بسكرة عبد الباسط سعدي قبل الأوان.

وعوقب اللاعب سعدي بِالإيقاف لِمدة 6 أشهر نافذة، وتسديد غرامة مالية قيمتها 50 ألف دينار، بِسبب “تهديد الحكم”، في مباراة فريقه اتحاد بسكرة والمضيف اتحاد عنابة. التي شهدت طرده.

ولُعبت هذه المواجهة بعد ظهيرة السبت الماضي، بِرسم الجولة الـ 25 من عمر بطولة القسم الثاني فوج “وسط- شرق”.

وعوقب حارس اتحاد الحراش فوزي شاوشي ولاعب جمعية الخروب جمال الدين قريد، بِالإيقاف لمدة 3 لقاءات نافذة وتسديد غرامة مالية بِقيمة 30 ألف دينار، لِكليهما. بِسبب “الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس” أمل الأربعاء واتحاد خميس الخشنة، تواليا.

ويخوض فريق جمعية الخروب مباراة واحدة بِمدرجات شاغرة، مع تسديد غرامة مالية قيمتها 500 ألف دينار. بِسبب “رمي المقذوفات”.

وبقيت خمس جولات في كلا فوجَي بطولة القسم الثاني لِكرة القدم.