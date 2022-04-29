-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
ليلة الشك
باقي بوخالفة
2022/04/29
465
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
“سماسرة” قوت الجزائريين يلهبون السوق قُبيل العيد
هذه الملفات الـ 4 التي تناولها اجتماع الحكومة
هذه حصيلة تدخلات الحماية المدنية على إثر التقلبات الجوية الأخيرة
الرئيس تبون يبعث برسالة خطية إلى ولي العهد السعودي
“سيول” بشرية بمحطة خروبة!
بالصور.. إخماد حرائق بواحات جانت من قبل أفراد الجيش
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
لأكثر من مليون مستفيد.. صبّ منحة البطالة الخاصّة بشهر أفريل
2022/04/28
نشرية حول استمرار تساقط الأمطار عبر 14 ولاية
2022/04/29
بِالفيديو: فساد الغامبي غاساما والمغربي لقجع و مساعٍ خفية لِتحطيم الجزائر
2022/04/29
تحذير الجزائر من تحويل وجهة الغاز.. أول رد من الحكومة الاسبانية
2022/04/28
القصف المغربي لقوافل التجار.. أول تعليق من الأمم المتحدة (فيديو)
2022/04/27
الرأي
المزيد
الجزائر الإفريقية
عبد الناصر بن عيسى
2022/04/29
الضيف المرتحل.. دروس لا غنى عنها
سلطان بركاني
2022/04/29
الحلقة (25): الفرق بين سجع القرآن وسجع الكهان
خير الدين هني
2022/04/29
اثنتان لا ثالث لهما بالضرورة
عمار يزلي
2022/04/29
رفقا بمؤسّسي الجامعات!
رشيد ولد بوسيافة
2022/04/29